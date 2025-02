Algunos dejaron su marca en un equipo más que en el otro, pero todos tienen un lugar en la memoria de los aficionados. Repasamos a los jugadores más icónicos que defendieron ambos escudos.

Si bien Liverpool y Aston Villa han tenido trayectorias diferentes en las últimas décadas, ambos clubes comparten un legado de grandeza en el fútbol inglés. El Liverpool es un gigante europeo, mientras que Aston Villa, con su Copa de Europa en 1982, ha sido un equipo de renombre con una afición apasionada.

A lo largo de los años, varios jugadores han tenido el honor de defender ambos equipos, dejando su huella con momentos inolvidables. Desde campeones de liga hasta jugadores que se convirtieron en referentes en sus posiciones, repasamos a los futbolistas más emblemáticos que pasaron por ambos clubes.

Uno de los delanteros más peculiares del fútbol inglés, Peter Crouch, pasó por ambos clubes en distintas etapas de su carrera. Llegó al Aston Villa en 2002 desde el Portsmouth y, aunque mostró destellos de su talento, no logró consolidarse del todo. Sin embargo, su carrera despegó más tarde y en 2005 fichó por el Liverpool, donde se convirtió en un delantero clave bajo la dirección de Rafa Benítez. Sus goles y su estilo de juego único lo hicieron muy querido en Anfield.

Si hay un jugador que representa la consistencia y el profesionalismo, ese es James Milner. Se unió al Aston Villa en 2005 y tuvo dos etapas en el club, convirtiéndose en una pieza fundamental en el mediocampo. Su rendimiento lo llevó al Manchester City y, posteriormente, al Liverpool en 2015. En Anfield, Milner fue clave en la conquista de la Champions League en 2019 y la Premier League en 2020, demostrando su versatilidad y liderazgo.

El defensa irlandés Steve Staunton tuvo dos períodos en Aston Villa y un paso importante por el Liverpool. En 1986, los ‘Reds’ lo ficharon, y aunque fue parte del equipo que ganó la liga en 1988, encontró su mejor nivel en Villa Park tras su traspaso en 1991. Su capacidad para defender con solidez y sumarse al ataque lo convirtió en una figura clave para los ‘Villanos’.

Uno de los delanteros más físicos que tuvo Inglaterra, Emile Heskey, jugó en Liverpool entre 2000 y 2004, siendo parte del equipo que conquistó la Copa de la UEFA, FA Cup y Copa de la Liga en 2001. Posteriormente, en 2009, fichó por el Aston Villa, donde aportó experiencia y juego de espaldas al arco en la delantera. Aunque en Villa Park no alcanzó el mismo nivel que en Liverpool, fue un jugador respetado en ambos clubes.

El delantero Danny Ings llegó al Liverpool en 2015 con grandes expectativas, pero las lesiones marcaron su paso por Anfield y nunca pudo consolidarse. Sin embargo, encontró su mejor versión en el Aston Villa tras su fichaje en 2021, donde recuperó su instinto goleador y se convirtió en una referencia en el ataque.

