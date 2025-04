Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio del sprint final de la Premier League, Chelsea sufre una baja inesperada en su plantilla: Marc Guiu, el prometedor delantero español de 19 años, no estará disponible para el duelo de este sábado ante Everton por la fecha 34, debido a una lesión en el muslo que lo marginará de las canchas por varias semanas.

La dolencia fue confirmada por el cuerpo médico del club londinense, que estima su regreso recién para mediados de mayo, por lo que también es probable que se pierda buena parte de la recta final del torneo.

Guiu, quien llegó desde el Barcelona como una apuesta a futuro, había comenzado a sumar minutos en el equipo de Mauricio Pochettino, alternando entre el once titular y el banco en encuentros de Premier y copas. Aunque aún no era titular indiscutido, su presencia ofrecía una variante fresca en ataque, especialmente como alternativa de recambio ante delanteros de mayor rodaje.

Su ausencia acorta el margen de maniobra para el técnico argentino, que deberá reorganizar su ofensiva frente a un Everton necesitado y combativo. En ese contexto, Nicolas Jackson y Christopher Nkunku aparecen como las principales cartas ofensivas disponibles para ocupar el eje del ataque.

The @FIFACWC is fast approaching… ⏳

Tickets are now available. 👇

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 25, 2025