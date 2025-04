¿Qué lesión tiene Upamecano y cuándo vuelve a las canchas? El defensor central francés será baja durante varias semanas por una dolencia en la rodilla izquierda sufrida en la UEFA Nations League.

Las malas noticias siguen acumulándose en el vestuario del Bayern Múnich. Esta vez fue Dayot Upamecano quien encendió las alarmas: el zaguero central francés sufrió una lesión en la rodilla izquierda mientras disputaba un partido con su selección en el marco de la UEFA Nations League, y estará fuera de las canchas por varias semanas. El diagnóstico del cuerpo médico bávaro confirmó la presencia de cuerpos sueltos en la articulación, lo que obliga al defensor a iniciar un tratamiento inmediato y una pausa forzosa en su actividad profesional.

Una lesión inoportuna en pleno compromiso internacional

El incidente se produjo durante el cruce entre Francia y Croacia, por los cuartos de final de la UEFA Nations League. En un encuentro de alta tensión que se definió por penales (5-4 a favor de los galos), Upamecano no solo fue protagonista al anotar el disparo definitivo, sino también víctima de una dolencia que no pasó desapercibida. Tras concluir el compromiso, las molestias persistieron y el diagnóstico no tardó en llegar: cuerpos libres en la rodilla izquierda.

El club alemán emitió un comunicado en su sitio web confirmando la baja del defensor, aunque sin precisar una fecha concreta para su regreso. Lo que sí está claro es que su recuperación demandará varias semanas y lo alejará de encuentros determinantes en el calendario del Bayern.

Max Eberl admite un golpe duro para el equipo

Max Eberl, responsable del área deportiva en el Bayern Múnich, no ocultó su preocupación por la situación, reconociendo que el parón internacional ha dejado secuelas difíciles de asumir.

“Es una situación desafortunada que los jugadores regresen de sus selecciones con lesiones, pero esta vez nos ha afectado de forma especialmente severa. La baja de Upamecano, sumada a la de Alphonso Davies, es un golpe significativo para el equipo”, declaró Eberl.

Además, aseguró que tanto el defensor francés como el canadiense contarán con el respaldo total de la institución durante sus procesos de recuperación:

“Upa y Phonzy tendrán todo nuestro apoyo. Seguiremos su evolución día a día y esperamos verlos pronto nuevamente con el grupo”.

Davies también fuera: una defensa diezmada

La baja de Dayot Upamecano se suma a la de Alphonso Davies, quien recientemente fue diagnosticado con una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, lesión que lo mantendrá alejado del terreno de juego por varios meses. Así, el Bayern pierde a dos titulares habituales de su retaguardia justo en un tramo crítico de la temporada.

Ambos eran piezas claves en el engranaje defensivo de Vincent Kompany, y su ausencia obliga al cuerpo técnico a reestructurar por completo la línea de fondo, apelando a la rotación y la profundidad del plantel.

Confianza plena en la plantilla para sostener el nivel competitivo

A pesar del contexto adverso, Eberl confía en la capacidad del grupo para mantener el nivel competitivo:

“Tenemos una plantilla amplia, con jugadores de calidad en todas las líneas. Estas situaciones nos exigen unirnos más como grupo. Estoy convencido de que el equipo tiene lo necesario para seguir luchando por todos nuestros objetivos”, aseguró.

El Bayern deberá afrontar sin Upamecano ni Davies un calendario que incluye compromisos clave en la Bundesliga, la UEFA Champions League y la Copa de Alemania. La presión sobre los reemplazantes será alta, pero la dirección deportiva insiste en que la estructura está preparada para asumir el reto.

La lesión de Dayot Upamecano representa un nuevo obstáculo en la temporada del Bayern Múnich, que ya ha tenido que lidiar con múltiples contratiempos físicos en su plantel. Con dos pilares defensivos fuera de combate, el club bávaro se ve obligado a reinventarse en plena recta final del curso. Mientras el cuerpo técnico busca soluciones dentro del plantel, la directiva apuesta por la cohesión del grupo para mantener intactas sus aspiraciones en los frentes más exigentes del fútbol europeo.