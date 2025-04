¿Qué lesión tiene Yuri Berchiche y cuándo vuelve a las canchas? El veterano lateral del Athletic Club volvió a resentirse físicamente en plena visita a Villarreal. Abandonó el campo antes del descanso con molestias en el gemelo y estará de baja al menos una semana, comprometiendo su presencia en LaLiga y Europa.

13/04/2025 · 09:20 AM

El Athletic Club recibió un nuevo golpe en su visita a La Cerámica, no solo por el resultado, sino por una imagen que preocupa tanto al cuerpo técnico como a los aficionados. Cuando apenas se jugaban 35 minutos de partido ante el Villarreal, Yuri Berchiche, uno de los referentes defensivos del conjunto bilbaíno, debió retirarse por un nuevo problema muscular. La escena dejó una mezcla de resignación y preocupación, ya que se trata de una zona donde el jugador arrastra antecedentes. Confirmado por el parte médico del club, se trata de una lesión en el sóleo de la pierna derecha que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos por una semana, aunque su historial físico sugiere que el tiempo de recuperación podría ser más extenso.

Una señal desde el inicio: Yuri ya no estaba al cien por ciento

Desde el mismo momento en que pisó el césped de La Cerámica, se notaba que Yuri Berchiche no estaba en plenitud. Una aparatosa venda en su pierna derecha alertaba sobre molestias previas, aunque su inclusión en el once inicial indicaba que se había decidido correr el riesgo. El lateral de Zarauz se mostró activo, pero poco después de la media hora de juego, tras una acción sin contacto, levantó la mano, miró al portero Unai Simón y se sentó en el césped. El gesto fue claro: no podía seguir.

La sustitución fue inmediata y Adama Boiro ingresó para ocupar su lugar en el lateral izquierdo. Las alarmas volvieron a sonar en Bilbao. En los últimos años, las lesiones musculares han perseguido a Yuri con frecuencia, y este nuevo contratiempo aparece justo una semana después de que el jugador renovara su contrato por una temporada más, con variables sujetas a rendimiento.

Diagnóstico confirmado: lesión muscular en el sóleo derecho

Horas después del encuentro, el Athletic emitió un parte médico que confirmó lo que ya se temía: lesión muscular leve-moderada en el sóleo derecho. Esta dolencia suele requerir entre una y tres semanas de recuperación, dependiendo del grado exacto y la evolución del jugador. Sin embargo, tratándose de Yuri, cuya trayectoria reciente ha estado marcada por recaídas y tratamientos prolongados, en el entorno del club predomina la cautela.

Más allá del tiempo estimado de baja, lo que inquieta a Valverde y su cuerpo técnico es la recurrencia de este tipo de lesiones. El jugador de 34 años no logra encadenar una serie larga de partidos sin molestias, lo que condiciona su aporte en momentos clave de la temporada.

Baja clave para Valverde en el tramo decisivo de la temporada

Con el calendario apretado y el Athletic peleando por puestos europeos tanto en LaLiga como en la UEFA Europa League, la ausencia de Yuri representa un problema importante. Su baja para el próximo compromiso liguero ante Rayo Vallecano este domingo 13 de abril en San Mamés es casi un hecho. Además, su presencia en el Bernabéu ante el Real Madrid (domingo 20) y frente a Las Palmas (miércoles 23) también está en duda.

Pero lo más preocupante para el club es su disponibilidad para el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League frente al Rangers, una cita en la que Valverde contaba con su experiencia en defensa. Todo apunta a que el técnico tendrá que reconfigurar la banda izquierda con Boiro o buscar soluciones alternativas desde el banquillo.

Impacto en LaLiga Fantasy: ¿qué hacer con Yuri?

En términos de rendimiento Fantasy, Yuri Berchiche siempre ha sido un jugador interesante pero inestable. Cuando está en forma, suma puntos por regularidad, intervenciones defensivas y presencia ofensiva. Sin embargo, sus continuas interrupciones por lesión hacen que su fiabilidad sea limitada.

Dado el nuevo parte médico y el calendario próximo del Athletic, venderlo parece la opción más lógica para quienes buscan no comprometer su puntuación en las siguientes jornadas. Aun cuando su valor de mercado no es de los más altos, mantenerlo en el equipo implica asumir el riesgo de perder rendimiento y ocupar un cupo que podría cubrir un jugador activo.

El Athletic vuelve a enfrentarse a un viejo problema: la fragilidad física de un jugador clave en su estructura defensiva. La lesión de Yuri Berchiche llega en uno de los tramos más exigentes de la temporada, donde cada partido puede definir un objetivo mayor. Valverde deberá encontrar alternativas rápidas mientras el lateral zurdo se enfoca en una recuperación que, más que rápida, necesita ser definitiva. La afición, mientras tanto, espera que esta no sea otra recaída más en un historial ya demasiado largo.