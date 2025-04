¿Qué necesita Aston Villa para clasificar a semifinales de UEFA Champions League? PSG venció 3-1 en la ida a Los Villanos y se acerca a semifinales, pero todo puede cambiar en el encuentro de vuelta.

14/04/2025 · 10:20 AM

El París Saint-Germain está más cerca que nunca de romper su maldición europea. Con un triunfo por 3-1 sobre el Aston Villa en el Parque de los Príncipes, el equipo de Luis Enrique se perfila como claro favorito para meterse entre los cuatro mejores de la Champions League 2025, una instancia que solo ha alcanzado en cuatro ocasiones a lo largo de su historia.

La remontada en casa no solo fue clave desde lo futbolístico, sino también desde lo anímico: el conjunto parisino logró revertir un marcador adverso y ahora viajará a Inglaterra con una ventaja considerable. Además, tendrá un as bajo la manga: no jugará este fin de semana en la Ligue 1, por lo que llegará con descanso completo a la revancha en Villa Park.

¿Qué necesita el PSG para avanzar a semifinales?

El 3-1 de la ida le permite al PSG clasificar en la vuelta con una amplia gama de resultados. Los franceses avanzarán si:

Ganan por cualquier marcador.

Empatan.

Pierden por un gol (1-0, 2-1, 3-2, etc.).

Si el Aston Villa gana por dos goles de diferencia (2-0, 3-1, 4-2…), la serie se irá a tiempo extra y penales, ya que en esta edición no cuentan los goles de visitante.

Solo una derrota por tres goles dejaría fuera al PSG, un escenario que parece poco probable considerando la solidez que han mostrado en sus últimas presentaciones.

El presente europeo del PSG

El camino del PSG en esta Champions ha estado marcado por el carácter y la contundencia. Desde el repechaje hasta cuartos, los de Luis Enrique han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, incluyendo una paliza histórica por 7-0 al Brest y una victoria dramática ante Liverpool en Anfield, que sellaron en penales.

Últimos cinco partidos del PSG en Champions:

PSG 3-1 Aston Villa (Cuartos, ida)

Liverpool 0-1 PSG (Octavos, vuelta – 4-1 en penales)

PSG 0-1 Liverpool (Octavos, ida)

PSG 7-0 Brest (Repechaje, vuelta)

Brest 0-3 PSG (Repechaje, ida)

Este buen momento alimenta la esperanza de los hinchas, que sueñan con ver a su equipo levantar la tan esquiva “orejona” por primera vez.

¿Quién sería el próximo rival en semifinales?

Si logra concretar la clasificación este martes 15 de abril (1:00 pm CDMX), el PSG ya conoce a sus posibles rivales en semifinales: el ganador entre Arsenal y Real Madrid.

Por ahora, el conjunto inglés parte con una ventaja de 3-0 tras la ida, pero con 90 minutos todavía por jugarse en el Santiago Bernabéu, la historia aún no está escrita.

Todo listo para la revancha en Villa Park

El PSG buscará sellar su boleto a semifinales el próximo martes 15 de abril en Villa Park. Con ventaja en el marcador global, descanso en las piernas y un equipo encendido, los parisinos parecen tener el viento a favor para seguir escribiendo su historia en esta edición 2025 de la Champions League.