La fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha entrado de lleno en su etapa de máxima ebullición. Tras cuarenta y ocho vibrantes batallas disputadas en suelo norteamericano, los cálculos y la especulación han llegado a su fin para dar paso al drama de los noventa minutos definitivos. Mientras un selecto grupo de potencias continentales ya duerme con el boleto de dieciseisavos de final asegurado bajo el brazo, y otras naciones ya asimilan el trago amargo de la eliminación anticipada, el grueso de las delegaciones se prepara para saltar al tabloncillo a jugar el partido más importante de sus vidas.
Con las emociones a flor de piel y la crucial tercera jornada de la fase de grupos en pleno desarrollo, el panorama de la Copa del Mundo se aclara con nueve selecciones clasificadas oficialmente a los dieciseisavos de final y ocho combinados nacionales matemáticamente eliminados. En el bando de los que ya celebran su boleto seguro a la ronda de eliminación directa se encuentran México, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Colombia, Francia y Noruega. Por el contrario, la otra cara de la moneda la viven las aficiones de Catar, Haití, Turquía, Túnez, Senegal, Irak, Jordania y Panamá, escuadras que ya no tienen posibilidades matemáticas y se despiden de la justa mundialista de forma anticipada mientras el resto de los países sigue batallando en la cancha.
A continuación, sacamos la pizarra matemática y analizamos el panorama real, grupo por grupo, de lo que necesita cada selección para seguir esculpiendo su sueño mundialista.
Grupo A
México: Ya se encuentra clasificado matemáticamente y tiene asegurado el liderato del grupo.
Corea del Sur: Clasifica de forma directa como 2° si logra ganar o empatar ante Sudáfrica. Si pierde, quedará tercera y dependerá de que Chequia no sume ante México.
Chequia: Está obligada a ganarle a México. Si lo logro y Corea pierde, peleará el segundo puesto por criterios de desempate; si Corea suma, Chequia aspirará a avanzar como uno de los mejores terceros.
Sudáfrica: Solo le sirve una victoria ante Corea del Sur para aspirar al segundo puesto o meterse en la pelea de los mejores terceros.
Grupo B (¡OFICIALMENTE DEFINIDO!)
Suiza: Clasificada como líder invicta del sector con 7 puntos.
Canadá: Clasificada directamente como 2° de grupo con 4 puntos (+4 DG).
Bosnia y Herzegovina: Finalizó en el 3° puesto con 4 puntos (-2 DG). Debe esperar el desenlace de los otros 10 grupos para ver si entra en el corte definitivo de los mejores terceros.
Catar: Oficialmente eliminada del Mundial.
Grupo C
Brasil y Marruecos: Ambas selecciones avanzan de forma directa si ganan o empatan sus respectivos compromisos. El liderato de la zona se definirá por la diferencia de goles.
Escocia: Clasifica directo como 2° si logra derrotar a Brasil. Si empata, asegura prácticamente su boleto a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.
Haití: Oficialmente eliminada del Mundial.
Grupo D
Estados Unidos: Ya está clasificado oficialmente como el líder definitivo del sector.
Australia: Clasifica como 2° de grupo si gana o empata ante Paraguay en la última jornada.
Paraguay: Está obligada a ganarle a Australia si quiere quedarse con el segundo cupo directo de la zona.
Turquía: Oficialmente eliminada del Mundial.
Grupo E
Alemania: Ya está clasificada de forma oficial como la líder absoluta del sector.
Costa de Marfil: Clasifica como 2° de grupo si logra una victoria o un empate ante Curazao.
Ecuador: Está obligado a vencer a Alemania y esperar que Costa de Marfil pierda ante Curazao para ser segundo. Si empata o pierde, queda fuera.
Curazao: Necesita derrotar a Costa de Marfil y esperar que Ecuador no gane ante Alemania para arrebatar el segundo lugar.
Grupo F
Países Bajos y Japón: Lideran el sector con 4 puntos cada uno. Ambos avanzan con ganar o empatar, y el liderato se definirá en la última jornada por la cuota de goles.
Suecia: Necesita derrotar obligatoriamente a Japón para avanzar de forma directa. Un empate la deja a expensas de la tabla de mejores terceros.
Túnez: Oficialmente eliminada del Mundial.
Grupo G
Egipto: Avanza como líder si derrota a Irán. Un empate también le asegura el pase directo a la siguiente ronda.
Irán: Necesita vencer a Egipto si quiere asaltar el liderato del grupo. El empate lo deja condicionado al resultado de Bélgica.
Bélgica: Obligada a vencer a Nueva Zelanda para asegurar su boleto directo sin depender de matemáticas externas.
Nueva Zelanda: Necesita vencer a Bélgica para aspirar a quedarse con el segundo peldaño de la zona.
Grupo H
España: Clasifica como líder del sector si empata o vence a Uruguay en el cierre.
Uruguay: Necesita vencer a España para avanzar en el primer puesto. El empate la obliga a mirar el juego de Cabo Verde.
Cabo Verde: Avanza de forma directa si derrota a Arabia Saudita. Un empate la deja rezagada en la tabla de terceros.
Arabia Saudita: Obligada a vencer a Cabo Verde para aspirar al segundo boleto directo.
Grupo I
Francia y Noruega: Ambas selecciones ya están clasificadas a la siguiente ronda. Definirán el primer lugar del grupo en un choque directo (a Francia le basta con el empate).
Senegal: Oficialmente eliminada del Mundial.
Irak: Oficialmente eliminada del Mundial.
Grupo J
Argentina: Ya está clasificada de forma oficial como la líder absoluta del Grupo J.
Austria: Clasifica como 2° de grupo si logra un empate o una victoria frente a Argelia.
Argelia: Está obligada a derrotar a Austria en la última jornada para arrebatarle el segundo pasaje directo.
Jordania: Oficialmente eliminada del Mundial.
Grupo K
Colombia: Ya está clasificada. Asegura el liderato del sector con un triunfo o un empate ante Portugal.
Portugal: Clasifica como 2° con un empate. Si vence a Colombia, se queda con la cima de la zona.
RD Congo: Necesita la victoria en su duelo directo ante Uzbekistán para mantener encendida la esperanza de entrar como uno de los mejores terceros.
Uzbekistán: Necesita derrotar obligatoriamente a RD Congo para aspirar a meterse en la pelea de los mejores terceros.
Grupo L
Inglaterra y Ghana: Comandan el grupo con 4 unidades. Definirán sus puestos de vanguardia buscando la victoria ante Panamá y Croacia, respectivamente.
Croacia: Necesita vencer obligatoriamente a Ghana para colarse en los puestos de clasificación directa o asegurar un buen colchón como tercero.
Panamá: Oficialmente eliminada del Mundial.