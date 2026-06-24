¿Qué necesita cada selección para clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026? Con dos jornadas completas disputadas y el Grupo B oficialmente definido, la Copa del Mundo entra en su etapa más dramática. Repasamos la calculadora y los escenarios matemáticos de las 48 selecciones en los 12 sectores de cara a la última fecha de la fase de grupos.