¿Qué necesita el Real Valladolid para no descender? El club blanquivioleta encara las últimas nueve jornadas con la soga al cuello: está obligado a protagonizar una remontada histórica para salvarse del descenso

06/04/2025 · 08:49 AM

A falta de nueve jornadas para el cierre de LaLiga, el Real Valladolid necesita más que puntos: necesita una revolución. El equipo de Álvaro Rubio, colista de la clasificación, está a once unidades de la salvación y su calendario no da tregua. Cada partido se convierte en una final, cada error puede ser terminal. La permanencia no es solo un objetivo: es una proeza por construir.

Una situación límite: el peor local y la defensa más frágil

Las estadísticas no mienten y pintan un panorama sombrío: tras 29 jornadas disputadas, el Real Valladolid apenas suma 16 puntos, con solo cuatro victorias en todo el campeonato. Ha recibido 65 goles —la mayor cantidad en la liga— y ha ganado únicamente tres partidos en casa, convirtiendo el Estadio José Zorrilla en un escenario más de frustración que de fortaleza.

Con una diferencia de once puntos respecto al 17.º clasificado, que marca la zona de permanencia, el margen es estrechísimo: Valladolid necesitaría sumar al menos 18 de los 27 puntos que quedan en juego, confiando además en una caída simultánea de varios rivales directos.

Qué necesita el Valladolid para mantenerse en Primera

El objetivo es claro, pero el camino es arduo. Para lograr la permanencia, el equipo blanquivioleta debe cumplir una serie de condiciones que, a día de hoy, parecen casi utópicas:

Ganar al menos seis de los nueve partidos restantes. Alcanzar los 34 puntos podría mantenerlo con vida, aunque dependerá también del desplome de otros conjuntos como Celta, Cádiz o Almería. Convertir Zorrilla en un bastión. Le quedan cuatro partidos como local, y debe ganarlos todos si quiere aspirar a la permanencia. Las visitas de Getafe, Celta, Girona y Osasuna serán determinantes. Robar puntos como visitante. El equipo debe sumar también fuera de casa, donde solo ha logrado una victoria. Los choques ante Real Madrid, Rayo, Betis, Alavés y Valencia serán auténticos desafíos. Corregir su fragilidad defensiva. El Valladolid necesita dejar de ser el equipo más goleado de LaLiga si pretende sumar puntos. Encajar menos goles es tan importante como marcar más. Reforzar el bloque mental. La presión de estar en zona roja durante toda la temporada ha minado la confianza del grupo. Álvaro Rubio, que asumió recientemente el mando, debe rescatar el carácter competitivo del equipo.

Los rivales también juegan: los cálculos que ilusionan

El Valladolid no depende solo de sí mismo, pero aún hay un pequeño margen de esperanza si otros equipos se estancan. El Celta de Vigo, con 27 puntos, marca ahora mismo la línea de salvación. Cádiz, penúltimo, tiene 22.

Si los de Vigo y otros conjuntos como Almería o Rayo Vallecano sufren una caída en el tramo final, la lucha por no descender podría comprimirse. No es descabellado pensar en un final a cuatro o cinco equipos, siempre y cuando el Valladolid empiece a ganar ya.

¿Una remontada imposible? La historia ofrece esperanza

Aunque las cifras parezcan demoledoras, LaLiga ha presenciado remontadas aún más complejas. Sin ir más lejos, el Levante de 2011-12 logró 21 puntos en las últimas diez jornadas. El Deportivo en 2017 o el Mallorca en 2022 también supieron agarrarse a la élite en situaciones límite.

El Valladolid necesita inspiración y puntos. No hay margen para cálculos conservadores: o se gana, o se cae. Y en este contexto, un triunfo ante el Getafe este domingo podría ser el primer paso hacia el milagro.

El futuro se escribe ahora

Cada partido que resta será una final, y cada punto, una moneda de oro. El Valladolid, con su historia y su afición como motor, aún puede evitar el descenso, pero necesita recuperar su mejor versión. La plantilla debe demostrar que tiene carácter, orgullo y fútbol para seguir en Primera.

El reloj corre, y la salvación no espera a nadie. Si quiere seguir entre los grandes, el Real Valladolid deberá hacer historia.