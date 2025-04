¿Qué pasa si el Real Madrid no se presenta a la final de la Copa Del Rey? El club merengue decidió no presentarse a la rueda de prensa ni al entrenamiento en La Cartuja, profundizando una crisis institucional que podría incluso dejarlo fuera de la gran final si no se resuelve en las próximas horas.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio El Real Madrid ha encendido todas las alarmas a menos de 24 horas del pitazo inicial en la gran final de la Copa del Rey. A través de un movimiento sin precedentes, la entidad blanca decidió no participar en la rueda de prensa ni en el entrenamiento oficial programados en el estadio La Cartuja de Sevilla. Esta postura, en abierta confrontación con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), pone en jaque la organización del partido decisivo ante el FC Barcelona y abre la puerta a un escenario tan impensado como dramático: la posibilidad de que el Madrid no se presente al encuentro. Sin presencia oficial: Real Madrid se retira de los actos protocolares Durante la jornada de este viernes, la ausencia del Real Madrid en las actividades previas a la final causó un sismo en la capital andaluza. Ni jugadores, ni cuerpo técnico, ni representantes del club se hicieron presentes en las instancias oficiales que exige la RFEF como parte del protocolo de la Copa del Rey. La decisión fue comunicada a través de los canales institucionales del club, que justificó su accionar en las recientes declaraciones de los árbitros designados para la final, calificándolas de “inadmisibles y amenazantes”. Un comunicado contundente y una amenaza latente En el comunicado publicado por la entidad madridista, se acusa a los colegiados de emitir comentarios que atentan contra la imparcialidad del evento, señalando una “clara hostilidad” hacia el club, a raíz de los informes emitidos por Real Madrid TV. Este pronunciamiento no solo dejó en evidencia el deterioro de la relación entre la Casa Blanca y la Federación, sino que también colocó sobre la mesa una amenaza que parece sacada de un escenario irreal: no disputar la final. Según el artículo 77 del Reglamento General de la RFEF, si uno de los clubes clasificados no se presenta a la final, será automáticamente descalificado y sustituido por el equipo al que eliminó en semifinales. En este caso, ese lugar correspondería a la Real Sociedad. La postura de la Federación y la presión de los aficionados Ante esta situación insólita, la RFEF informó públicamente que el Real Madrid ha decidido no cumplir con las obligaciones protocolares establecidas para los finalistas, generando un vendaval mediático e institucional. Mientras tanto, miles de hinchas blancos que ya se encuentran en Sevilla manifiestan su descontento en redes y a las afueras del hotel del equipo, exigiendo que se respete su ilusión y que el equipo salga al campo, más allá de la disputa dirigencial. Acciones legales y una disculpa pendiente En paralelo, los servicios jurídicos del club estarían preparando una notificación formal dirigida a la RFEF, en la que se exigiría una disculpa pública por parte del cuerpo arbitral. Esta medida busca ejercer presión en el último intento de preservar la participación madridista en la final. Sin embargo, la tensión parece crecer por horas, y todo apunta a que la resolución del conflicto dependerá de una negociación contrarreloj que deberá saldarse antes del inicio del partido. Lo que debía ser una jornada histórica para el fútbol español amenaza con convertirse en una tormenta perfecta. La posibilidad de que el Real Madrid no salte al césped de La Cartuja no es solo un golpe al espectáculo, sino un episodio que puede dejar heridas profundas en la estructura del balompié ibérico. Las próximas horas serán clave para definir si el balón rodará en Sevilla o si la final de la Copa del Rey será recordada por una de las polémicas más encendidas de la era moderna. Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 25, 2025 Noticias relacionadas Polémica: El Real Madrid amenaza con no jugar la Copa Del Rey Barcelona vs Real Madrid: Horario, dónde ver y análisis en la Final de la Copa del Rey Las importantes bajas del Barcelona vs Real Madrid en la final de la Copa del Rey ¿A qué hora y dónde ver Universidad Católica – Everton por Primera División de Chile? River Plate – Boca Juniors: Alineaciones y todo lo que necesitas saber sobre el encuentro por Torneo Apertura