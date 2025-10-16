¿Qué pasa si hay empate en los cuartos de final del Reducido? Comienza la etapa más apasionante del torneo que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional. Con equipos históricos y cruces de alto voltaje, repasamos cómo se resuelven los empates y qué ventajas tienen los mejores posicionados en la tabla.

El camino hacia el segundo ascenso: reglas claras para los cruces decisivos

El Reducido de la Primera Nacional entra en su fase más caliente. Tras una temporada extensa y competitiva, los equipos que buscan acompañar al primer ascendido hacia la élite del fútbol argentino comienzan su lucha en los cuartos de final, una instancia en la que los márgenes son mínimos y cualquier detalle puede definir el destino.

A partir de esta etapa, se incorporan las series de ida y vuelta, un formato que se mantendrá también en las semifinales. En caso de empate en puntos y diferencia de gol al finalizar ambos encuentros, no habrá alargue ni definición por penales: el equipo mejor ubicado en la tabla general accederá automáticamente a la siguiente fase gracias a la ventaja deportiva.

Esto significa que los conjuntos que lograron un mejor rendimiento en la fase regular no solo tendrán el privilegio de cerrar la serie como locales, sino también la tranquilidad de avanzar en caso de igualdad global.

Una final distinta: los penales dirán presente si hay paridad

La definición por el segundo ascenso a la Liga Profesional también se disputará en formato de ida y vuelta, pero con un matiz clave: en la gran final no existe ventaja deportiva. Si tras los 180 minutos el marcador global termina igualado en puntos y diferencia de gol, el campeón se decidirá mediante tiros desde el punto penal, sin tiempo suplementario.

Este cambio de criterio promete una definición vibrante, donde la paridad y la presión jugarán un rol determinante.

Los cruces confirmados: duelos de alto voltaje

El cuadro de cuartos de final ya está definido y promete emociones fuertes en cada rincón del país. Estos son los enfrentamientos programados:

Gimnasia y Tiro de Salta vs Estudiantes de Río Cuarto: sábado 18 de octubre a las 22.

Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn: domingo 19 de octubre a las 14:45.

Deportivo Morón vs Atlanta: domingo 19 de octubre a las 17.

Tristán Suárez vs Estudiantes (BA): lunes 20 de octubre a las 19.

Cada uno de estos choques tendrá un condimento especial, ya que todos los clubes conservan la ilusión de llegar a la máxima categoría, y las series prometen ser tan tácticas como emotivas.

Cómo y cuándo se jugará la gran final

El fin de semana del 15 de noviembre se disputará la gran final del Reducido, que enfrentará al ganador de la Semifinal 1 (G1) frente al ganador de la Semifinal 2 (G2). Aún restan confirmar la fecha exacta, la sede y los horarios de ambos encuentros, pero la expectativa crece día a día.

El equipo que se consagre campeón en esa instancia se quedará con el anhelado ascenso a la Liga Profesional, completando así el cuadro de participantes para la próxima temporada en la élite del fútbol argentino.

El Reducido de la Primera Nacional no solo ofrece la posibilidad de soñar con el ascenso, sino que también pone a prueba la solidez, la estrategia y el temple de cada plantel. En un torneo donde la ventaja deportiva puede ser decisiva y los penales marcarán el destino de la final, cada minuto en cancha vale oro. La lucha por el segundo boleto a Primera promete emociones hasta el último instante.