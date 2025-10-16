¿Qué pasará con López en Palmeiras? La decisión de Ferreira luego de estar con la selección Argentina. El técnico portugués espera el regreso de los argentinos tras su paso por la Selección y podría incluirlos desde el arranque en el Allianz Parque.

Palmeiras se juega mucho este miércoles en el Allianz Parque, cuando reciba a Red Bull Bragantino por una nueva jornada del Brasileirão Betano, y lo hará con los ojos puestos en el regreso de dos piezas clave: Flaco López y Aníbal Moreno. Ambos futbolistas vienen de participar con la Selección Argentina en el amistoso disputado en Estados Unidos, y su disponibilidad será evaluada por Abel Ferreira en las próximas horas.

El club paulista no quiso dejar nada al azar: fletó un avión exclusivo para traer a los jugadores directamente desde Florida, donde la Albiceleste goleó 6-0 a Puerto Rico. Apenas aterricen en São Paulo, los argentinos serán sometidos a exámenes físicos y pruebas médicas en el centro de entrenamiento del Verdão para determinar si están en condiciones de jugar.

Según la planificación de Abel Ferreira, la intención es contar con ambos desde el inicio, aunque la decisión definitiva se tomará tras el calentamiento y la evaluación del cuerpo médico. En caso de estar aptos, el DT solo ajustará la carga de minutos durante el encuentro para evitar sobrecargas físicas.

Durante el amistoso con Argentina, Flaco López fue titular y asistió a Mac Allister en uno de los goles, completando 61 minutos de juego antes de ser reemplazado. Aníbal Moreno, por su parte, debutó con la selección mayor, ingresando en el segundo tiempo y disputando 45 minutos de gran intensidad.

En caso de recibir el visto bueno, Palmeiras podría alinear a Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo y Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga y Felipe Anderson; Flaco López y Vítor Roque. Si alguno de los argentinos no llega en plenitud, Maurício y Micael aparecen como alternativas en el once titular.

El regreso de López y Moreno representa un refuerzo clave en el tramo decisivo del campeonato, donde Palmeiras busca mantener la regularidad y acercarse al líder. La estrategia del club —viaje privado, evaluación inmediata y ajuste de cargas— deja en claro la apuesta de Ferreira: máxima competitividad sin arriesgar el físico de sus figuras.

El duelo ante Bragantino promete ser más que un partido: será una prueba de gestión física y estratégica para un Palmeiras que no quiere perder terreno en su lucha por el título.