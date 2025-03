Un duelo de alto voltaje, emociones hasta el final y oportunidades desperdiciadas marcaron el empate entre Chelsea y Arsenal en la jornada 11 de la Premier League. Los dirigidos por Mikel Arteta estuvieron cerca de llevarse la victoria, pero un gol de Pedro Neto selló la paridad en Londres.

Desde el primer minuto, Chelsea dejó en claro su intención de dominar el encuentro. Apenas a los dos minutos de juego, Cole Palmer generó la primera gran ocasión para los locales con un potente disparo desde fuera del área que obligó a David Raya a una intervención espectacular, desviando el balón por encima del travesaño.

El conjunto de Mauricio Pochettino continuó presionando alto y encontró otra chance clara a los 22 minutos. Pedro Neto desbordó por la banda izquierda y lanzó un centro preciso al área chica, donde Malo Gusto apareció con un cabezazo que se fue apenas desviado. Arsenal, por su parte, resistía los embates y buscaba responder con transiciones rápidas.

A los 26 minutos, los ‘Gunners’ aprovecharon una salida errónea de Chelsea para generar su primer aviso serio. Bukayo Saka remató de larga distancia y el rebote dejó a Gabriel Martinelli mano a mano con Robert Sánchez, pero el arquero español reaccionó a tiempo y evitó la caída de su arco.

Cuatro minutos más tarde, Arsenal llegó a convertir con un tanto de Kai Havertz tras un tiro libre jugado con rapidez, pero la acción fue invalidada por fuera de juego del alemán.

Tras una primera mitad sin goles pero con buen ritmo de juego, el Arsenal aprovechó su primera ocasión clara del complemento para ponerse en ventaja. A los 15 minutos, Martin Ødegaard recibió en la mitad de la cancha, levantó la cabeza y envió un centro flotado preciso al segundo palo. Allí apareció Gabriel Martinelli, quien controló con tranquilidad y definió con un derechazo ajustado al primer palo para el 0-1 parcial.

El gol obligó al Chelsea a adelantar sus líneas en busca de la igualdad. Pochettino movió el banquillo y envió al campo a Enzo Fernández, quien no tardó en hacer sentir su influencia en el juego.

