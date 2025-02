La secuencia comenzó tras un choque con el neerlandés Denzel Dumfries, lo que pareció afectarle de forma inmediata. Bove, visiblemente mareado, solicitó el cambio de camiseta al banquillo y comentó al cuerpo técnico que se sentía mal.

Mientras el juego seguía parado debido a una revisión arbitral por un gol anulado a Lautaro Martínez, Bove intentó reponerse agachándose. En un video difundido en redes sociales, se observa que el futbolista no estaba atándose los cordones sino luchando por recuperar fuerzas. Apenas dio unos pasos antes de desplomarse cerca del banquillo rival.

🥇PLAYER OF THE MONTH🗓️ Powered by @SammontanaTweet 🍦

La situación generó una reacción inmediata. Dumfries y Hakan Calhanoglu advirtieron el colapso, al tiempo que el entrenador del Inter, Simone Inzaghi, corrió desesperado desde el banquillo, incluso resbalando en el intento por ayudar.

El jugador de Fiorentina, Danilo Cataldi, fue clave al evitar que Bove se asfixiara con su propia lengua mientras las asistencias médicas ingresaban rápidamente. En cuestión de segundos, el cuerpo técnico de ambos equipos y las emergencias del estadio tomaron el control de la situación, formando un círculo de protección alrededor del jugador.

La ambulancia llegó tras cinco minutos de maniobras de reanimación y trasladó a Bove al Hospital Universitario Careggi de Florencia.

El Artemio Franchi quedó en silencio. Los rostros de los jugadores, especialmente del Fiorentina, reflejaban profunda preocupación, algunos incluso entre lágrimas. Los aficionados recordaron inmediatamente los trágicos episodios de Davide Astori, fallecido en 2018 por un paro cardíaco, y del directivo Joe Barone, aunque en ninguno de esos casos el incidente ocurrió en el campo.

El suceso también trajo a la memoria el desplome del costamarfileño Evan Ndicka en abril durante un partido entre Udinese y Roma.

Tras llegar al hospital, Bove recuperó el conocimiento gracias a las maniobras realizadas en el campo. Actualmente se encuentra en cuidados intensivos bajo sedación, según informó el club en un comunicado conjunto con el hospital.

El fútbol italiano espera por su pronta recuperación, mientras Fiorentina y el entorno deportivo se mantienen atentos a su evolución.

“Hola a todos, en estos días difíciles he estado pensando mucho. Aunque hablar en las redes sociales no es algo habitual en mí, me gustaría expresar un pensamiento que me ha llegado a lo más profundo. El desagradable episodio ocurrido durante el Fiorentina-Inter me ha demostrado, incluso más de lo que pensaba, que el fútbol es mucho más que un partido, que un campeonato”.