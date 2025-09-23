¿Qué probabilidades tiene Alianza Lima de pasar a la siguiente fase de Copa Sudamenricana? El conjunto íntimo enfrenta a Universidad de Chile por un boleto a semifinales, con la misión de romper los pronósticos tras el empate sin goles en Lima.

La Copa Sudamericana 2025 entra en una fase decisiva y Alianza Lima tiene ante sí un desafío mayúsculo: este jueves visita a Universidad de Chile en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo, con el objetivo de dar un paso histórico hacia las semifinales del certamen continental. Tras el 0-0 de la ida en Matute, la llave quedó completamente abierta y todo se definirá en territorio chileno, aunque el duelo se jugará sin público debido a una sanción impuesta por Conmebol al cuadro universitario.

Un reto para Gorosito y sus dirigidos

El plantel dirigido por Néstor Gorosito no podrá contar con Pablo Lavandeira, quien quedó descartado por lesión, pero el grupo mantiene la confianza intacta. La motivación pasa por revertir los pronósticos adversos y demostrar que pueden ser competitivos en escenarios de alta exigencia. El estratega argentino ha insistido en la necesidad de mantener solidez defensiva y aprovechar cada oportunidad en ataque para marcar la diferencia fuera de casa.

Universidad de Chile, obligado a proponer

La “U” sabe que cuenta con el respaldo del resultado global y con la presión de ser local, aunque en un estadio sin hinchada que pueda influir en el ambiente. El equipo chileno buscará imponer su juego desde el inicio y encerrar a los peruanos, conscientes de que un gol temprano podría cambiar el rumbo de la serie. Sin embargo, la falta de público podría equilibrar la balanza y darle a Alianza Lima un margen mayor de concentración.

Lo que dicen las apuestas

Las casas de apuestas reflejan un escenario ajustado pero con favoritismo para los azules. Una victoria de Alianza Lima en Chile paga 4.47, lo que se traduce en un 22% de probabilidad, mientras que la clasificación íntima, incluso considerando los penales, se ubica en 2.65, con un 38% de opciones de concretarse. En consecuencia, aunque los peruanos no figuren como favoritos, las estadísticas muestran que tienen posibilidades reales de dar la sorpresa.

Todo puede definirse desde los doce pasos

Si se repite el empate sin goles, la clasificación se resolverá desde el punto penal. Ese escenario, aunque riesgoso, no es mal visto por los aliancistas, que confían en la experiencia de su arquero y en la capacidad del equipo para soportar la presión. La U de Chile, por su parte, quiere evitar llegar a esa instancia y buscará liquidar el encuentro en los 90 minutos.

Un partido con sabor a final anticipada

La llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile se perfila como una de las más atractivas de los cuartos de final de la Sudamericana. Para los íntimos, lograr el pase a semifinales significaría no solo un éxito deportivo, sino también un golpe de prestigio para el fútbol peruano. Los azules, en cambio, aspiran a confirmar su condición de candidatos y extender su camino hacia la gloria continental.

La noche en Coquimbo promete emociones intensas. Con la serie en tablas, Alianza Lima buscará romper la historia reciente que pocas veces lo ha visto triunfar en suelo chileno. Si consigue resistir y golpear en el momento justo, podría escribir una página dorada en su camino sudamericano. La definición está abierta y cada detalle puede ser determinante en un partido que se juega como una final.