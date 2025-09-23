¿Qué probabilidades tiene la Liga de Quito de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores? El conjunto ecuatoriano viaja a Brasil con la ventaja del 2-0 conseguido en Quito y sueña con instalarse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores. Sao Paulo apela al poder de su historia y a su gente para intentar una remontada épica.

Una serie abierta con sabor a final anticipada

Este jueves 25 de septiembre, el estadio Morumbí será testigo de un choque de alto voltaje en la Copa Libertadores 2025. Liga Deportiva Universitaria de Quito intentará sostener la ventaja conseguida en la ida (2-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado) frente a un Sao Paulo que no se resigna y que promete una noche cargada de presión, intensidad y fútbol ofensivo.

Los dirigidos por Tiago Nunes viajan a Brasil con la ilusión intacta de regresar a unas semifinales continentales después de varios años, aunque son conscientes de que el reto será mayúsculo. El Tricolor paulista, acompañado por un marco imponente en el Morumbí, buscará una remontada histórica para seguir con vida en el certamen más importante del continente.

La fórmula de Liga: solidez y oportunismo

El 2-0 conseguido en la capital ecuatoriana no asegura nada, pero sí otorga cierto margen para que Liga de Quito plantee un partido inteligente en suelo brasileño. La clave pasará por mantener la solidez defensiva que le permitió neutralizar al ataque paulista en la ida, y aprovechar los espacios que puedan aparecer en la búsqueda desesperada del local.

El técnico Tiago Nunes ha insistido en la importancia de la concentración y la eficacia. Un gol en condición de visitante podría sentenciar la serie y obligar al Sao Paulo a una remontada prácticamente imposible.

Sao Paulo se aferra a la mística de su estadio

El equipo dirigido por Luis Zubeldía sabe que la empresa no es sencilla, pero también confía en la fuerza del Morumbí, donde ha forjado gran parte de su historia en torneos internacionales. El Tricolor deberá arriesgar desde el inicio, con presión alta y un volumen ofensivo sostenido, para intentar quebrar la resistencia de Liga y mantener viva la esperanza de clasificación.

La hinchada paulista agotó las localidades y promete convertir el estadio en una caldera para empujar a su equipo hacia la hazaña.

Lo que dicen las probabilidades

Las casas de apuestas reflejan el escenario: Liga parte con una ventaja considerable para instalarse en semifinales. Según las estimaciones, el cuadro ecuatoriano tiene un 73% de probabilidades de avanzar en la Copa Libertadores. Sin embargo, la victoria en territorio brasileño aparece como un reto mucho más complejo: apenas 12% de chances de conseguirla en los 90 minutos.

Un partido que marcará el destino

Más allá de las estadísticas y los números, el choque en el Morumbí promete ser una verdadera batalla futbolística. Liga de Quito busca reafirmar su condición de candidato con un golpe de autoridad en Brasil, mientras que Sao Paulo apela a su orgullo copero y al respaldo de su hinchada para escribir una nueva página de gloria.

El jueves por la noche se sabrá si el sueño ecuatoriano se mantiene vivo o si el gigante paulista logra una remontada digna de las grandes gestas de la Copa Libertadores.