El próximo 18 de febrero, el histórico estadio de San Siro se vestirá de gala para recibir el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Champions League entre el AC Milan y el Feyenoord de Róterdam. Con el 1-0 a favor del conjunto neerlandés en la ida, el choque promete ser una contienda vibrante en la que ambos equipos lo dejarán todo por seguir en el máximo torneo continental.

El polaco Szymon Marciniak ha sido designado para dirigir el encuentro. Nacido en Płock, este experimentado colegiado acumula 27 partidos arbitrados esta temporada, distribuidos en competiciones de gran calibre como la liga polaca (17 partidos), fase previa y fase de grupos de la Champions League (6 encuentros), Europa League, la Supercopa de Emiratos, la liga saudí y la Copa de Grecia. Su presencia aporta garantías de imparcialidad y criterio firme en un choque que podría tener pasajes de alta tensión.

El Milan llega a este crucial encuentro con la necesidad imperiosa de revertir el resultado adverso obtenido en Róterdam. Actualmente séptimo en la Serie A con 41 puntos, los rossoneri se encuentran a cinco unidades de los puestos que dan acceso a la próxima edición de la Champions. Bajo el mando de Sérgio Conceiçao, el equipo ha disputado 24 partidos ligueros con un balance de 11 victorias, 8 empates y 5 derrotas.

En los últimos cinco encuentros domésticos, el Milan ha cosechado 10 de 15 puntos posibles, lo que refleja una ligera mejoría en su rendimiento. Además, contará con el apoyo incondicional de su afición, que espera ver a figuras como Rafael Leão, João Félix y Santiago Giménez liderando la ofensiva en una noche donde no hay margen para el error.

