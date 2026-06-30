Quién es el árbitro en México vs. Ecuador Slavko Vinčić será el árbitro principal.

El experimentado réferi esloveno liderará la terna arbitral en el Estadio Ciudad de México para el crucial choque de eliminación directa en la ronda de 32.

Terna europea para un duelo de alta tensión latinoamericana

El cuerpo arbitral para uno de los compromisos más electrizantes e intensos de la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha quedado completamente definido. La FIFA ratificó que el silbante esloveno Slavko Vinčić será el árbitro principal encargado de dirigir las acciones en el decisivo enfrentamiento entre las selecciones de México y Ecuador este martes 30 de junio.

Vinčić, un colegiado de enorme reputación en el Viejo Continente y con amplio recorrido en la UEFA Champions League y torneos de máxima categoría de la FIFA, tendrá la exigente misión de controlar las pulsaciones de un partido que promete sacar chispas sobre el césped del Estadio Ciudad de México. El esloveno es reconocido en el ámbito internacional por su estilo de juego fluido, su estricto criterio al momento de amonestar y su excelente manejo de la autoridad en compromisos de alta presión mediática.

Para este crucial emparejamiento de eliminación directa, Vinčić estará respaldado en las líneas por un equipo de plenas garantías y procedencia internacional:

Árbitro Principal: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Slavko Vinčić (Eslovenia) Asistente 1: Tomaž Klančnik (Eslovenia)

Tomaž Klančnik (Eslovenia) Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia)

Andraz Kovacic (Eslovenia) Cuarto Oficial: Mustapha Ghorbal (Argelia)

Dos realidades en busca de los octavos de final

La terna arbitral saltará al terreno de juego en medio de una atmósfera colmada de altas expectativas. El conjunto coanfitrión de México llega a esta instancia con la moral por las nubes tras haber firmado una fase de grupos perfecta, adjudicándose el liderato absoluto del Sector A con un balance inmaculado de 9 puntos de 9 posibles, sacudiendo las redes rivales y sosteniendo su valla completamente invicta en cero.

Por su parte, el combinado de Ecuador, dirigido técnicamente por el estratega Sebastián Beccacece, accedió a la ronda de los 32 mejores como uno de los mejores terceros lugares del certamen (Grupo E). A pesar de haber tropezado en su debut ante Costa de Marfil e igualar frente a Curazao, la escuadra sudamericana dio el gran golpe del torneo al venir de atrás y derrotar de forma heroica por 2-1 a la poderosa Alemania, sellando un boleto que los tiene sumamente motivados.

Con el silbato de Slavko Vinčić listo para decretar el inicio del juego a las 9:00 p.m. (hora de la República Dominicana / Este de EE.UU.), la mesa está servida para una batalla futbolística de antología donde el margen de error para los futbolistas —y para los encargados de impartir justicia— será absolutamente nulo. ¡Que ruede el balón!