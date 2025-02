¿Quién es el árbitro encargado de dirigir el partido de vuelta entre Boca Juniors vs. Alianza Lima? El chileno estará a cargo del partido decisivo en La Bombonera y ya despertó críticas desde el lado de Alianza Lima

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El arbitraje será un tema de atención especial en la vuelta entre Boca Juniors y Alianza Lima, por la segunda fase de la Copa CONMEBOL Libertadores. La CONMEBOL designó al chileno Piero Maza como juez principal del partido, una decisión que no pasó desapercibida y que generó la molestia de Néstor “Pipo” Gorosito, entrenador del conjunto peruano.

El DT argentino ya había expresado su preocupación tras el partido de ida, en el que su equipo se impuso 1-0 en Lima, mencionando su temor por el arbitraje en la vuelta en Buenos Aires.

“Es un miedo grande que tengo en la cancha de Boca”, había dicho Gorosito en referencia a Esteban Ostojich, quien dirigió el primer encuentro. Pero su malestar se intensificó cuando se confirmó que Maza será el encargado de impartir justicia en la revancha.

Las quejas de Gorosito por la designación de Maza

El principal reclamo del entrenador de Alianza Lima radica en que el árbitro chileno ya dirigió a su equipo en la fase anterior del torneo, cuando vencieron 3-1 a Nacional de Paraguay.

“No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es común. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad que un árbitro te dirija dos partidos seguidos”, expresó Gorosito.

El técnico dejó en claro su descontento con la repetición del colegiado en un momento clave de la Copa Libertadores, argumentando que podría generar suspicacias sobre su desempeño en un partido tan determinante.

Los antecedentes de Maza con Boca Juniors

Si bien Alianza Lima tiene reparos con el árbitro, Boca Juniors ya fue dirigido por Maza en una ocasión y con saldo positivo.

El 27 de mayo de 2022, el juez chileno estuvo presente en un duelo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el que el equipo dirigido en aquel entonces por Sebastián Battaglia venció 1-0 a Deportivo Cali en La Bombonera con un gol de Alan Varela.

Aquel encuentro fue clave para que Boca avanzara a los octavos de final en ese torneo, lo que deja un antecedente favorable para los de azul y oro.

¿Quién es Piero Maza, el árbitro del Boca vs. Alianza Lima?

Maza, de 39 años, es un árbitro con experiencia internacional. Debutó en la Primera División de Chile en 2014 y desde 2018 forma parte del panel de la CONMEBOL para la Copa Libertadores.

Entre los partidos más importantes de su carrera se destacan:

✅ Finalissima 2022: Fue cuarto árbitro en el duelo entre Argentina e Italia en Wembley, donde la Albiceleste se impuso 3-0.

✅ Eliminatorias Sudamericanas: Dirigió el histórico triunfo de Argentina sobre Brasil en el Maracaná (noviembre 2023), encuentro que terminó con victoria 1-0 para la Albiceleste.

Maza es un árbitro con roce en duelos de alta exigencia, pero la presión en un partido definitorio como el Boca vs. Alianza Lima será máxima, sobre todo después de las críticas previas al encuentro.

El duelo en La Bombonera definirá quién avanza a la siguiente fase de la Copa Libertadores y, con el antecedente del 1-0 en la ida, Boca está obligado a remontar si quiere seguir en la competencia.