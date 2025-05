¿Quién es el arbitro que dirige Fiorentina – Real Betis por UEFA Conference League? Glenn Nyberg: un juez con experiencia Champions y aroma nórdico.

En el vibrante marco de la vuelta por semifinales de la UEFA Conference League, entre la Fiorentina y el Real Betis, será un rostro poco conocido para ambos equipos el encargado de impartir justicia. La UEFA designó al sueco Glenn Nyberg, de 36 años, como árbitro principal del encuentro que se disputará este jueves a las 21:00 (hora local) en el estadio Artemio Franchi de Florencia.

Aunque nunca ha dirigido oficialmente ni a la Fiore ni al Betis, Nyberg no es ajeno a los escenarios de alta tensión. Fue el cuarto árbitro en la pasada final de esta misma competición entre Olympiacos y Fiorentina, en la que el equipo griego se alzó con el título en una dramática prórroga.

Acompañarán a Nyberg en esta cita europea sus compatriotas Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist como asistentes de línea, mientras que el cuarto árbitro será Mohammed Al-Hakim. En el VAR, el control lo tendrán los neerlandeses Pol van Boekel y Clay Ruperti, quienes aportarán tecnología y ojos extra para una noche que promete emociones fuertes.

Nyberg, oriundo de Säter y árbitro internacional desde 2016, llega a este encuentro con un currículum que lo respalda: en la actual temporada ha dirigido choques de alto calibre tanto en Europa League como en Champions League. Algunos de los partidos bajo su silbato incluyen Manchester City vs. Inter, PSG vs. PSV, Real Madrid vs. Salzburgo, Dortmund vs. Shakhtar Donetsk y Benfica vs. Mónaco.

La UEFA parece confiar plenamente en su temple para encuentros con tensión competitiva. Ahora, el desafío para Nyberg será mantener la calma en Florencia, donde dos equipos con estilos y pasiones diferentes se juegan el pase a la gran final.

¿Podrá su silbato mantenerse al margen del protagonismo? Esta noche, todo estará bajo su atenta mirada nórdica.