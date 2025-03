El futuro de Jonathan David parece alejarse cada vez más del Lille, equipo con el que finaliza contrato en junio de este año. A pesar de haber sido vinculado con gigantes europeos como el Barcelona, Real Madrid, Manchester United y Liverpool, su fichaje aún no se concreta y ahora surge un nuevo pretendiente en la Premier League: el West Ham United.

Según informes de la prensa inglesa, el conjunto londinense está decidido a apostar fuerte por el delantero canadiense. A diferencia de los otros clubes interesados, que lo ven como una opción más en el mercado, los ‘Hammers’ le ofrecen un papel protagónico dentro del proyecto de Graham Potter, además de un salario considerablemente alto, aprovechando que no deberán pagar una tarifa de traspaso.

El equipo de Londres busca reforzar su ataque ante la posible salida de Michail Antonio y la irregularidad de jugadores como Danny Ings o Jarrod Bowen en la posición de delantero centro. En este contexto, David podría ser la pieza clave que le dé mayor dinamismo y gol a la ofensiva del West Ham.

Desde su llegada al Lille en 2020, tras un traspaso de 27 millones de euros desde el Gent, Jonathan David ha demostrado un crecimiento constante. Con 21 goles y 10 asistencias en 38 partidos esta temporada, el atacante de 25 años sigue consolidándose como un delantero de élite, lo que lo hace un objetivo atractivo para varios equipos importantes.

El canadiense también ha sido una pieza fundamental para su selección, brillando en las últimas ediciones de la Copa Oro y clasificatorias mundialistas, lo que refuerza su cartel en el fútbol europeo.

🚨 Both Arsenal and Barcelona are in the hunt with West Ham to sign Jonathan David as a free agent.

(Source: @sachatavolieri) pic.twitter.com/riKvETsg1Q

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 5, 2025