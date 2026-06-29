Quién es el DT de Alemania y qué ha ganado ¿Quién es Julian Nagelsmann? El director técnico de la Selección de Alemania y su palmarés oficial. Repasamos la meteórica carrera, la innovadora metodología y las vitrinas oficiales del joven seleccionador germano que busca el boleto a octavos en Boston.

La Selección de fútbol de Alemania encara los playoffs de la Copa del Mundo 2026 amparada en la vanguardia táctica de poseer en su banquillo al estratega más joven y revolucionario de la escuela moderna europea. El timón de “Die Mannschaft” está comandado por el director técnico Julian Nagelsmann, un prodigio de las pizarras estratégicas que a sus 38 años de edad carga con la responsabilidad histórica de guiar el recambio generacional teutón de regreso hacia los primeros planos del balompié internacional de la FIFA.

¿Quién es Julian Nagelsmann?

Nacido el 23 de julio de 1987 en Landsberg am Lech, Alemania, Nagelsmann vio truncada su carrera como futbolista de forma prematura debido a severas lesiones de rodilla. Sin embargo, su transición hacia los banquillos fue meteórica: en 2016 hizo historia absoluta al asumir el mando del TSG Hoffenheim con apenas 28 años, convirtiéndose en el entrenador más joven en la historia de la Bundesliga y salvándolos del descenso para llevarlos a la Champions League. Su consagración llegó al comandar al RB Leipzig (llevándolo a semifinales de Champions en 2020) y posteriormente al Bayern Múnich, caracterizándose por un estilo de alta presión vertical, dinamismo espacial y flexibilidad en sus dibujos tácticos. Asumió el cargo de seleccionador nacional de Alemania en septiembre de 2023.

¿Qué torneos ha ganado Julian Nagelsmann? (Palmarés Oficial)

A pesar de su corta edad en los banquillos profesionales, el palmarés de Julian Nagelsmann destila trofeos de máxima exigencia en el plano de clubes de la élite de la UEFA:

Títulos de Clubes (Bayern Múnich)

Bundesliga de Alemania (1): Se coronó campeón absoluto de la primera división alemana en la temporada 2021-22 en su campaña de debut al mando del gigante bávaro.

Se coronó campeón absoluto de la primera división alemana en la temporada en su campaña de debut al mando del gigante bávaro. Supercopa de Alemania / DFL-Supercup (2): Alzó el trofeo nacional de campeones de forma consecutiva en las ediciones de 2021 y 2022 comandando los hilos del Bayern Múnich.

Títulos de Divisiones Juveniles