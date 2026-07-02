Quién es el DT de Argelia y qué ha ganado ¿Quién es Vladimir Petković? El director técnico de Argelia y su palmarés oficial. Repasamos la brillante e internacional trayectoria en los banquillos de la Serie A y la UEFA del seleccionador de Argelia, junto al registro oficial de los trofeos en sus vitrinas.

La Selección de fútbol de Argelia afronta su decisiva llave de dieciseisavos de final en la Copa del Mundo 2026 bajo una de las historias más curiosas e interesantes del certamen. El banquillo de los Zorros del Desierto está comandado por el experimentado entrenador bosnio-suizo Vladimir Petković, un estratega de élite mundial que conoce como nadie las entrañas de su rival de esta noche, ya que firmó un ciclo histórico de siete años dirigiendo precisamente a la Selección de Suiza.

¿Quién es Vladimir Petković?

Nacido el 15 de agosto de 1963 en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina, Petković cimentó una compacta carrera como mediocampista en el fútbol de su región y de Suiza antes de dar el salto definitivo hacia los banquillos en 1997. Se consagró en Europa como un estratega de enorme capacidad disciplinaria, trato pulcro del esférico y gran manejo táctico de vestuarios. Hizo historia en Italia al alzar la Copa Italia con la Lazio en 2013 y tuvo su consagración internacional al mando de la Selección de Suiza entre 2014 y 2021, clasificándola a múltiples torneos de la FIFA y eliminando de forma heroica a la campeona mundial Francia en la Euro 2020. Tuvo su paso por la Ligue 1 con el Girondins de Burdeos antes de asumir de forma brillante las riendas de la Selección de Argelia en febrero de 2024, revitalizándola por completo entrelíneas.

¿Qué torneos ha ganado Vladimir Petković? (Palmarés Oficial)

El palmarés de Vladimir Petković como director técnico profesional destaca por conquistas de máxima exigencia competitiva en las vitrinas de las ligas de la élite de la UEFA de clubes:

Títulos de Clubes en Italia (SS Lazio)

Copa de Italia / Coppa Italia (1): Conquistó la gloria en el fútbol italiano al coronarse campeón de copa en la temporada 2012-13 al mando de la SS Lazio, batiendo en una final histórica y pasional al clásico rival AS Roma en el Estadio Olímpico.

Títulos de Ascenso en Suiza

Challenge League / Challenge de Plata (1): Se coronó campeón de la primera división de plata y consiguió el histórico ascenso en la temporada 2003-04 dirigiendo las filas del FC Malcantone Agno.