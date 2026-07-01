Quién es el DT de Bosnia y qué ha ganado ¿Quién es Sergej Barbarez? El director técnico de Bosnia y Herzegovina y su palmarés oficial. Repasamos la mítica carrera futbolística y la joven trayectoria en los banquillos del seleccionador bosnio que busca el pase histórico a octavos ante Estados Unidos.

La Selección de fútbol de Bosnia y Herzegovina se ha consolidado como la auténtica cenicienta y el sinodal más combativo de la Copa del Mundo 2026 tras certificar la proeza de meterse por primera vez en su historia dentro de las llaves de eliminación directa. Detrás de esta formidable inyección anímica, disciplina táctica y gen competitivo que exhibe la escuadra de los Dragones se encuentra la pizarra estratégica de su director técnico y máximo referente histórico, el exdelantero Sergej Barbarez.

¿Quién es Sergej Barbarez?

Nacido el 17 de septiembre de 1971 en Mostar, Bosnia y Herzegovina, Barbarez es una leyenda viviente del balompié internacional de su país. Desarrolló una brillante carrera como futbolista profesional en la exigente Bundesliga de Alemania durante más de una década, defendiendo las camisetas del Hannover 96, Borussia Dortmund, Hansa Rostock, Bayer Leverkusen y sobre todo del Hamburger SV, club donde se consagró ganando la Copa de la Liga y coronándose como el Máximo Goleador de la Bundesliga en 2001 (Kicker-Torjägerkanone Award). Además, fue el gran capitán y referente de la selección de su país entre 1998 y 2006. Tras obtener su Licencia Pro de la UEFA, asumió las riendas de la Selección Absoluta de Bosnia y Herzegovina en abril de 2024, orquestando de inmediato la hazaña de meterlos al Mundial batiendo a Italia en el repechaje y superando la fase de grupos en el Grupo B.

¿Qué torneos ha ganado Sergej Barbarez? (Palmarés Oficial)

El palmarés de Sergej Barbarez destaca por distinciones individuales históricas y valiosos trofeos nacionales e internacionales conquistados a lo largo de su trayectoria en la élite de la UEFA de clubes:

Títulos de Clubes en Alemania

Copa de la Liga de Alemania / Liga-Pokal (1): Se coronó campeón del torneo en el año 2003 comandando la ofensiva del Hamburger SV.

Copa de Alemania / DFB-Pokal (1): Campeón nacional en la temporada de su debut en 1992 defendiendo los colores de Hannover 96.

Copa Intertoto de la UEFA (1): Alzó el título internacional europeo en la edición de 2005 al frente del Hamburger SV.

Distinciones Individuales de Élite

Máximo Goleador de la Bundesliga (1): Galardonado con el prestigioso cañón de goleador de la revista Kicker en la temporada 2000-01 tras firmar una espectacular cifra de 22 goles anotados en el fútbol alemán.