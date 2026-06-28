La Selección de fútbol de Canadá ha sellado una página imborrable en los anales de su historia deportiva al certificar, bajo el cobijo de su multitudinaria fanaticada, su primera presencia histórica en la ronda de dieciseisavos de final en una Copa del Mundo. Detrás de este crecimiento colectivo e inmensa fortaleza anímica se encuentra la pizarra estratégica de su director técnico, el estadounidense Jesse Marsch, un timonel vanguardista que ha impregnado un gen puramente agresivo, vertiginoso y de alta intensidad en los “Canucks”.
¿Quién es Jesse Marsch?
Nacido el 7 de noviembre de 1973 en Racine, Wisconsin, Jesse Marsch es un exfutbolista y entrenador de 52 años de edad que se ha erigido como uno de los máximos exponentes de la escuela de directores técnicos norteamericanos. Tras destacar como mediocampista en la Major League Soccer (ganando tres ligas como jugador), Marsch dio el salto a los banquillos en 2012 con el Montreal Impact. Su carrera se consolidó bajo la filosofía del Grupo Red Bull, lo que lo llevó a dirigir con éxito en la MLS y a dar el gran salto hacia Europa para comandar bloques de primer nivel en la Bundesliga de Alemania con el RB Leipzig y en la Premier League de Inglaterra con el Leeds United. Asumió las riendas de la Hoja de Maple para liderar el proceso del Mundial 2026.
¿Qué torneos ha ganado Jesse Marsch? (Palmarés Oficial)
El palmarés de Jesse Marsch como director técnico profesional destaca por un dominio absoluto y aplastante durante su recordada etapa dorada en el fútbol del Viejo Continente:
Títulos de Clubes en la Major League Soccer (EE. UU.)
- MLS Supporters’ Shield (1): Consiguió el galardón al equipo con mejor puntaje de toda la temporada regular en el año 2015 dirigiendo a los New York Red Bulls, mérito que además le valió ser nombrado el Entrenador del Año de la MLS.
Títulos de Clubes en Europa (Austria)
- Bundesliga de Austria (2): Campeón absoluto de la primera división de forma consecutiva en las temporadas 2019-20 y 2020-21 al mando del dominante Red Bull Salzburgo.
- Copa de Austria (2): Firmó el doblete local al alzar la copa nacional en las mismas campañas de 2019-20 y 2020-21 con la escuadra austriaca.