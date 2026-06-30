Quién es el DT de Ecuador y qué ha ganado ¿Quién es Sebastián Beccacece? El director técnico de la Selección de Ecuador y su palmarés oficial. Repasamos minuciosamente la exitosa carrera, la metodología de alta presión y los trofeos oficiales del joven seleccionador de Ecuador que busca silenciar el Estadio Azteca.

La Selección de fútbol de Ecuador se ha ganado el respeto y la admiración internacional en la Copa del Mundo 2026 tras consumar la gesta histórica de tumbar a Alemania y meterse de lleno en las llaves definitivas de eliminación directa. Detrás de esta formidable inyección anímica, juego vertiginoso y gen competitivo que exhibe la Tri se encuentra la pizarra estratégica de su director técnico, el entrenador argentino Sebastián Beccacece, un timonel vanguardista de la escuela de alta intensidad sudamericana.

¿Quién es Sebastián Beccacece?

Nacido el 17 de diciembre de 1980 en Rosario, Argentina, Beccacece es un director técnico de 45 años de edad que se ha consolidado como uno de los alumnos más adelantados e innovadores de la escuela de Jorge Sampaoli, de quien fue asistente técnico en una exitosa etapa de largo aliento que incluyó la época de oro de la Universidad de Chile y el plano internacional con las selecciones absolutas de Chile (Mundial 2014 y campeones de Copa América 2015) y Argentina (Mundial 2018). Tras dar el salto definitivo como entrenador principal, Beccacece revolucionó el balompié sudamericano imprimiendo propuestas ofensivas audaces, transiciones a un solo toque y una presión asfixiante alta. Dirigió con rotundo éxito a Defensa y Justicia en su país, comandó a Racing Club e Independiente, y tuvo su paso europeo con el Elche de España antes de asumir las riendas de la Selección de Ecuador en agosto de 2024.

¿Qué torneos ha ganado Sebastián Beccacece? (Palmarés Oficial)

El palmarés de Sebastián Beccacece como director técnico profesional destaca por la conquista de hitos internacionales de gran calado en las vitrinas de la CONMEBOL de clubes de la élite sudamericana:

Títulos Internacionales de Clubes (CONMEBOL)

Recopa Sudamericana (1): Orquestó una de las mayores epopeyas del balompié moderno al coronarse campeón internacional en la edición 2021 al mando del modesto Defensa y Justicia de Argentina, tras batir de forma épica al coloso Palmeiras de Brasil en la gran final celebrada en suelo brasileño, adjudicándose el trofeo de campeones de campeones de la confederación.

Distinciones Individuales como Entrenador

Mejor Director Técnico del Fútbol Argentino (1): Galardonado por la asociación en la temporada de su subcampeonato local debido a su extraordinario crecimiento metodológico e institucional entrelíneas en el banquillo.