Quién es el DT de Estados Unidos y qué ha ganado ¿Quién es Mauricio Pochettino? El director técnico de Estados Unidos y su palmarés oficial. Repasamos la brillante trayectoria internacional en los banquillos de la Premier League y la Ligue 1 del timonel del "Team USA", junto al registro de títulos oficiales en sus vitrinas.

La Selección de fútbol de Estados Unidos afronta las llaves definitivas de eliminación directa en la Copa del Mundo 2026 cobijada bajo la máxima jerarquía, el orden táctico y el inmenso cartel internacional de poseer en su banquillo al estratega más prestigioso en la historia de la federación. El timón de las Barras y las Estrellas está comandado por el director técnico argentino Mauricio Pochettino, un entrenador de élite mundial que a sus 54 años de edad asumió el rol histórico de dirigir al bando de la CONCACAF con el imperativo de guiar a su generación dorada hacia la inmortalidad.

¿Quién es Mauricio Pochettino?

Nacido el 2 de marzo de 1972 en Murphy, Santa Fe, Argentina, Pochettino cimentó una extraordinaria carrera como un aguerrido defensa central defendiendo las camisetas de Newell’s Old Boys, el Espanyol de Barcelona, el Paris Saint-Germain y la selección argentina, disputando el Mundial de Corea-Japón 2002. Tras dar el salto a los banquillos en 2009 con el Espanyol, se consagró en Europa como un estratega amparado en la presión asfixiante alta, la intensidad asociativa y una gran capacidad para pulir el talento juvenil. Hizo una carrera legendaria en Inglaterra dirigiendo al Southampton y sobre todo al Tottenham Hotspur, al que llevó a planos estelares históricos incluyendo una final de la UEFA Champions League en 2019. Posteriormente dirigió al PSG y al Chelsea FC antes de asumir el banquillo de Estados Unidos en septiembre de 2024.

¿Qué torneos ha ganado Mauricio Pochettino? (Palmarés Oficial)

El palmarés de Mauricio Pochettino como director técnico profesional destaca por conquistas de máxima exigencia local en el fútbol de la élite europea de la UEFA al mando de colosos del continente:

Títulos de Primera División en Francia (Ligue 1)

Ligue 1 de Francia (1): Se coronó campeón absoluto de la primera división francesa en la temporada 2021-22 comandando las filas llenas de estrellas del Paris Saint-Germain.

Copa de Francia (1): Alzó el trofeo de la copa nacional en la edición 2020-21 al frente del cuadro de la capital gala.

Supercopa de Francia / Trofeo de Campeones (1): Conquistó la corona de campeones de campeones en el año 2020 dirigiendo al Paris Saint-Germain.