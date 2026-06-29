Quién es el DT de Marruecos y qué ha ganado ¿Quién es Mohamed Ouahbi? El director técnico de la Selección de Marruecos y su palmarés oficial. Repasamos la trayectoria profesional, el perfil metodológico y el palmarés oficial del seleccionador que lidera el sueño mundialista marroquí en México.

La Selección de fútbol de Marruecos se ha consolidado por méritos propios como una de las realidades más competitivas, vistosas y respetadas en el plano internacional dentro de la Copa del Mundo 2026. Detrás de esta formidable continuidad colectiva y del gen de personalidad que exhiben los “Leones del Atlas” en territorio norteamericano se encuentra la pizarra táctica de su director técnico, Mohamed Ouahbi, un estratega belga-marroquí que ha revolucionado los procesos formativos y competitivos del balompié magrebí.

¿Quién es Mohamed Ouahbi?

Nacido el 15 de noviembre de 1970 en Bélgica pero con arraigo total en los Leones del Atlas, Mohamed Ouahbi se erigió como uno de los metodólogos más respetados del fútbol europeo tras consolidar una carrera de casi dos décadas (2003-2021) en la prestigiosa academia del RSC Anderlecht, donde pulió a estrellas mundiales de la talla de Romelu Lukaku y Youri Tielemans. Su reputación como un técnico sumamente táctico, estudioso y promotor de un fútbol de alta posesión asociativa y transiciones dinámicas entrelíneas lo llevó a dirigir a las selecciones juveniles de Marruecos (Sub-20 y Sub-23) con un éxito rotundo. Debido a su profundo conocimiento del relevo generacional africano (como Saibari y El Khannouss), la Real Federación Marroquí de Fútbol le encomendó las riendas de la Selección Absoluta con el firme objetivo de replicar y superar la mística de Qatar 2022.

¿Qué torneos ha ganado Mohamed Ouahbi? (Palmarés Oficial)

El palmarés de Mohamed Ouahbi como director técnico destaca por conquistas históricas e institucionales de gran calado en los torneos oficiales internacionales del plano juvenil y continental de la CAF:

Títulos Internacionales de Selecciones (CAF)