Quién es el DT de México y qué ha ganado Repasamos la inigualable trayectoria en los banquillos de LaLiga y el plano de selecciones del timonel azteca, junto al registro oficial de los títulos en sus vitrinas.

La Selección de fútbol de México afronta los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 amparada en la máxima jerarquía, el fuerte carácter y el colosal colmillo internacional de poseer en su banquillo al estratega más emblemático del balompié azteca. El timón del “Tri” está comandado por el director técnico local Javier “El Vasco” Aguirre, un entrenador de élite que a sus 67 años de edad está viviendo su tercer proceso al mando de la escuadra nacional con el firme objetivo de hacer valer la localía histórica ante los ojos del planeta de la FIFA.

¿Quién es Javier Aguirre?

Nacido el 1 de diciembre de 1958 en la Ciudad de México, Aguirre cimentó una destacada carrera como mediocampista profesional defendiendo las camisetas del América, Atlante, Osasuna de España y la selección mexicana, disputando el Mundial de 1986. Tras dar el salto a las pizarras en 1996, “El Vasco” se consagró como un estratega sumamente pragmático, líder motivacional por excelencia entrelíneas y experto en exprimir el máximo potencial físico y mental de sus planillas. Hizo una carrera dorada de más de una década en la exigente liga de España dirigiendo con éxito rotundo a Osasuna (llevándolo a una final de Copa del Rey y a la Champions), Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Asimismo, cuenta con un vasto rodaje internacional al haber comandado a las selecciones absolutas de Japón y Egipto, asumiendo su tercer ciclo con México en julio de 2024.

¿Qué torneos ha ganado Javier Aguirre? (Palmarés Oficial)

El palmarés de Javier Aguirre como director técnico profesional brilla por la conquista de trofeos de máxima exigencia en el balompié de clubes de su país y coronas continentales en el plano internacional:

Títulos de Selecciones Internacionales (CONCACAF)

Copa de Oro de la CONCACAF (1): Alcanzó la gloria de la confederación en la edición de 2009, al guiar de forma invicta a la Selección de México a levantar el trofeo tras vapulear 5-0 a los Estados Unidos en la gran final celebrada en Nueva York.

Títulos de Clubes (México y Emiratos Árabes)

Primera División de México (1): Firmó una de las mayores hazañas del balompié local al coronarse campeón del Torneo Invierno 1999 al mando del modesto Pachuca, conquistando el primer título de liga en la historia del club.

Liga de Campeones de la CONCACAF (1): Campeón continental a nivel de clubes en la edición de 2021 dirigiendo al club de Fútbol Monterrey.

Copa de Presidente de Emiratos Árabes Unidos (1): Campeón nacional en la temporada 2016-17 al frente del Al-Wahda.

Copa de Liga de los Emiratos Árabes Unidos (1): Alzó el título de copa en la campaña 2015-16 comandando los hilos del Al-Wahda.