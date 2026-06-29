Quién es el DT de Países Bajos y qué ha ganado ¿Quién es Ronald Koeman? El director técnico de la Selección de Países Bajos y su palmarés oficial. Repasamos la notable trayectoria, la filosofía de juego y las vitrinas repletas de campeonatos del legendario timonel neerlandés que busca el boleto a octavos en Monterrey.

La Selección de fútbol de Países Bajos encara los playoffs de la Copa del Mundo 2026 amparada en la jerarquía, el fuerte temperamento y la vasta trayectoria internacional de poseer en su banquillo a una leyenda absoluta de su balompié nacional. El timón de la “Naranja Mecánica” está comandado por el director técnico Ronald Koeman, un estratega de élite que a sus 63 años de edad se encuentra viviendo su segundo ciclo al mando de la escuadra nacional con la ambición de llevar a la “Orange” de regreso al trono mundial de la FIFA.

¿Quién es Ronald Koeman?

Nacido el 21 de marzo de 1963 en Zaandam, Países Bajos, Koeman edificó una carrera legendaria como futbolista profesional desempeñándose como un central de excelsa técnica y una pegada descomunal de tiro libre (siendo el defensa más goleador de la historia), ganando la Eurocopa de 1988 con su país y anotando el gol del histórico primer título de Champions League del FC Barcelona en 1992. Tras dar el salto a los banquillos en 1997 como asistente, Koeman se consagró como un estratega pragmático, con un estricto orden disciplinario entrelíneas y un fútbol netamente vertical. Ha dirigido a colosos de la talla de Ajax, Benfica, PSV, Valencia, Everton, Southampton y al propio Barcelona, asumiendo su segundo periodo como seleccionador nacional neerlandés en enero de 2023.

¿Qué torneos ha ganado Ronald Koeman? (Palmarés Oficial)

El palmarés de Ronald Koeman como director técnico profesional destila campeonatos de máxima exigencia en las ligas de la élite de la UEFA:

Títulos de Liga en Países Bajos (Eredivisie)

Primera División de los Países Bajos (3): Se coronó campeón absoluto de liga en dos ocasiones al mando del prestigioso Ajax de Ámsterdam (temporadas 2001-02 y 2003-04), repitiendo la corona en la campaña 2006-07 dirigiendo al PSV Eindhoven .

Se coronó campeón absoluto de liga en dos ocasiones al mando del prestigioso (temporadas 2001-02 y 2003-04), repitiendo la corona en la campaña 2006-07 dirigiendo al . Copa de los Países Bajos / KNVB Beker (1): Alzó el trofeo de copa en la edición 2001-02 al frente del Ajax.

Alzó el trofeo de copa en la edición 2001-02 al frente del Ajax. Supercopa de los Países Bajos (1): Campeón en 2002 comandando al cuadro de Ámsterdam.

Títulos en el Fútbol de España (LaLiga)

Copa del Rey (2): Consiguió alzar el tradicional trofeo español en dos etapas distintas: la primera en la edición 2007-08 dirigiendo al Valencia CF, y la segunda en la temporada 2020-21 al mando del FC Barcelona.

Títulos en el Fútbol de Portugal