Quién es el DT de Paraguay y qué ha ganado ¿Quién es Gustavo Alfaro? El director técnico de la Selección de Paraguay y su palmarés oficial. Repasamos minuciosamente la exitosa trayectoria, el gen competitivo y los trofeos oficiales del seleccionador guaraní que busca dar el gran batacazo ante los alemanes en los Estados Unidos.

La Selección de fútbol de Paraguay se ha consolidado como uno de los sinodales más duros, ordenados y sumamente incómodos de superar en la Copa del Mundo 2026, emulando la mística defensiva que los llevó a la gloria en épocas pasadas. Detrás de este renacer competitivo y de la formidable inyección anímica que exhibe la Albirroja se encuentra la pizarra estratégica de su director técnico, el experimentado entrenador argentino Gustavo Alfaro, un viejo lobo de mar de los banquillos sudamericanos.

¿Quién es Gustavo Alfaro?

Nacido el 14 de agosto de 1962 en Rafaela, Argentina, “Lechuga” Alfaro edificó una compacta carrera como mediocampista antes de dar el salto a las pizarras en 1992. Su nombre quedó grabado con letras de oro en el balompié continental gracias a su excelsa capacidad para estructurar bloques defensivos impecables, explotar la pelota parada y armar planteles sumamente competitivos y disciplinados entrelíneas. Tras dirigir con rotundo éxito en su país (incluyendo un ciclo de alta presión en Boca Juniors), Alfaro dio el salto al plano de selecciones comandando de forma brillante a Ecuador (clasificándolo a Qatar 2022) y Costa Rica, asumiendo las riendas de la Selección de Paraguay en agosto de 2024 para meterlos de forma heroica en el Mundial 2026.

¿Qué torneos ha ganado Gustavo Alfaro? (Palmarés Oficial)

El palmarés de Gustavo Alfaro como director técnico profesional destaca por conquistas históricas a nivel nacional e internacional en las vitrinas de la CONMEBOL:

Títulos Internacionales de Clubes

Copa Sudamericana (1): Orquestó una de las mayores hazañas del balompié argentino al coronarse campeón continental en 2007 al mando del modesto Arsenal de Sarandí, venciendo en la final al América de México.

Títulos Nacionales de Primera División (Argentina)