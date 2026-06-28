Quién es el DT de Sudáfrica y qué ha ganado ¿Quién es Hugo Broos? El director técnico de la Selección de Sudáfrica y su palmarés oficial. Conocemos a fondo la trayectoria, el gen competitivo y la rica colección de títulos del seleccionador belga que comanda el sueño mundialista de Sudáfrica en los Estados Unidos.

La histórica clasificación de la Selección de fútbol de Sudáfrica hacia la ronda de los dieciseisavos de final en la Copa del Mundo 2026 ha devuelto los reflectores de la prensa internacional hacia la figura de su estratega. El banquillo de los “Bafana Bafana” está magistralmente comandado por el experimentado entrenador belga Hugo Broos, un viejo lobo de mar del balompié internacional que a sus 74 años de edad está viviendo uno de los pasajes más memorables y dulces de toda su trayectoria profesional en las vitrinas de la FIFA.

¿Quién es Hugo Broos?

Nacido el 10 de abril de 1952 en Humbeek, Bélgica, Hugo Broos cimentó una respetable carrera como futbolista profesional desempeñándose como un férreo defensor central, llegando a representar a su país en la Copa del Mundo de México 1986, justa donde los diablos rojos alcanzaron un histórico cuarto lugar. Sin embargo, su transición hacia los banquillos en 1988 lo catapultó como un estratega pragmático, ordenado y con una facilidad asombrosa para amoldar sus planillas frente a las adversidades presupuestarias y estructurales. Asumió la dirección técnica de Sudáfrica en mayo de 2021, transformando por completo la mentalidad del futbolista sudafricano.

¿Qué torneos ha ganado Hugo Broos? (Palmarés Oficial)

La trayectoria de Broos destila una notable regularidad tanto en el balompié de clubes europeos como en el plano de selecciones absolutas en el continente africano. Repasa su palmarés como entrenador:

Títulos de Clubes (Bélgica)

Primera División de Bélgica (3): Campeón en las temporadas 1991-92 y 1995-96 al mando del prestigioso Club Brujas, repitiendo la hazaña en la campaña 2003-04 dirigiendo al coloso RSC Anderlecht.

Campeón en las temporadas 1991-92 y 1995-96 al mando del prestigioso Club Brujas, repitiendo la hazaña en la campaña 2003-04 dirigiendo al coloso RSC Anderlecht. Copa de Bélgica (2): Campeón en las ediciones de 1994-95 y 1995-96 comandando los hilos tácticos del Club Brujas KV.

Campeón en las ediciones de 1994-95 y 1995-96 comandando los hilos tácticos del Club Brujas KV. Segunda División de Bélgica (1): Consiguió el campeonato de plata y el ascenso en la temporada 1989-90 con el RWD Molenbeek.

Títulos Internacionales de Selecciones