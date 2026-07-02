Quién es el DT de Suiza y qué ha ganado ¿Quién es Murat Yakin? El director técnico de la Selección de Suiza y su palmarés oficial. Repasamos la notable trayectoria en los banquillos de la Superliga suiza y el plano internacional del timonel helvético, junto al registro oficial de títulos en sus vitrinas.

La Selección de fútbol de Suiza afronta las llaves definitivas de eliminación directa en la Copa del Mundo 2026 cobijada bajo la vanguardia táctica, la identidad local y el inmenso orden defensivo de poseer en su banquillo a un estratega de la casa. El timón de los helvéticos está magistralmente comandado por el director técnico local Murat Yakin, un entrenador que a sus 51 años de edad ha consolidado un ciclo sumamente respetado y busca guiar a la escuadra nacional hacia planos estelares históricos en la FIFA.

¿Quién es Murat Yakin?

Nacido el 15 de septiembre de 1974 en Basilea, Suiza (pero con ascendencia turca), Yakin cimentó una extraordinaria carrera como futbolista profesional desempeñándose como un fino defensor central y mediocampista defensivo, llegando a ser el gran capitán y sumando 49 partidos internacionales con la selección absoluta de su país. Tras dar el salto hacia las pizarras tácticas, se consagró como un estratega de excelsa lectura táctica, orden entrelíneas y una notable flexibilidad en sus dibujos (como el 4-2-3-1). Hizo historia al mando del FC Basilea (con el que batió al Chelsea en Champions) y dirigió en la liga de Rusia al Spartak de Moscú. Asumió el cargo de seleccionador absoluto de Suiza en agosto de 2021, dándole una regularidad envidiable al equipo en grandes citas.

¿Qué torneos ha ganado Murat Yakin? (Palmarés Oficial)

El palmarés de Murat Yakin como director técnico profesional destaca por conquistas de máxima exigencia local en el fútbol de clubes de su país organizados por la UEFA:

Títulos de Primera División en Suiza (Superliga)

Superliga de Suiza (2): Orquestó una época sumamente dominante al coronarse bicampeón de liga con el prestigioso FC Basilea en las temporadas consecutivas de 2012-13 y 2013-14.

Copa de Suiza (1): Alzó el trofeo nacional en la edición 2012-13 comandando los hilos tácticos del FC Basilea.

Challenge League / Segunda División (1): Consiguió la corona de plata y el histórico ascenso en la temporada 2009-10 al frente del FC Thun.