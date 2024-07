Con la pasión de un veterano y la astucia de un estratega, Rogerio Micale se alza como la figura clave que comanda la selección egipcia de fútbol en su camino hacia la gloria en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Swipe to see ➡️ Micale's bracelet that reflects the spirit ✊🇪🇬#egyptnt pic.twitter.com/rzucQXCNn8

— Egypt National Team (@EgyptNT_EN) July 10, 2024