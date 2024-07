En un emocionante desarrollo de la Copa América 2024, Gregg Berhalter puede guiar a la selección de Estados Unidos a los cuartos de final del torneo, consolidando su reputación como uno de los entrenadores más destacados del continente. Berhalter, quien anteriormente dirigió al Columbus Crew y ha estado al mando del equipo nacional desde 2018, ha demostrado una vez más su habilidad para liderar y motivar a su equipo en competencias de alto nivel.

Gregg Berhalter, nacido en Englewood, Nueva Jersey, comenzó su primer periodo como entrenador del equipo nacional de Estados Unidos en 2018, llevando al equipo a la ronda de octavos en la Copa del Mundo 2022 en Qatar. Aunque su contrato expiró al finalizar el año, la falta de un reemplazo adecuado y la necesidad de continuidad llevaron a su reinstalación en junio de 2023. Bajo su dirección, Estados Unidos ganó la Liga de Naciones de la CONCACAF y mostró un rendimiento sólido en competiciones recientes.

.@SebiSalazarFUT says Gregg Berhalter should "absolutely" be out as the manager of the USMNT should they not advance to the knockout rounds of the Copa América.

"This is a catastrophic failure." pic.twitter.com/jpS38FqV10

— SportsCenter (@SportsCenter) June 28, 2024