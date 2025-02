¿Quién es el mejor jugador del mundo? Debate entre Cristiano Ronaldo y una leyenda argentina El técnico del Inter Miami reaccionó con respeto a la autoproclamación de CR7 como el mejor de la historia, pero dejó clara su postura sobre el debate con Messi.

El argentino Javier Mascherano, actual técnico del Inter Miami, fue consultado sobre las recientes declaraciones de Cristiano Ronaldo, quien aseguró en una entrevista que se considera el mejor futbolista de la historia. Si bien el exjugador del Barcelona y la selección argentina mostró respeto por el astro portugués, dejó en claro que no comparte esa opinión.

Las declaraciones de Mascherano

“Son opiniones. Obviamente tengo mucho respeto por Cristiano y no tengo por qué estar analizando su opinión. Eso es lo que él cree. Y yo también tengo mi propio pensamiento, que no es ese, nada más”, expresó Mascherano en una conferencia de prensa del Inter Miami.

Las palabras del entrenador argentino hacen referencia a la eterna comparación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, un debate que sigue vigente entre los aficionados y analistas del fútbol mundial.

Cristiano y su autoproclamación

El delantero del Al-Nassr dejó claro en una reciente entrevista con La Sexta que, en su opinión, no hay nadie mejor que él en la historia del fútbol.

“Yo creo que sí, no vi a nadie mejor que yo. Te lo digo de corazón”, afirmó el portugués, desatando un sinfín de reacciones en el mundo del deporte.

Preocupación por Messi tras una dura entrada

Más allá del debate, Mascherano también se refirió a una acción preocupante ocurrida en el reciente amistoso del Inter Miami en Panamá. Durante el partido contra San Miguelito, Lionel Messi sufrió una fuerte entrada por parte del panameño Aymar Cundumí, quien fue expulsado tras la infracción.

“La tarjeta no me sorprendió, la patada sí me sorprendió. Más que sorprenderme, nos preocupó, porque era un partido sin roces y fue una jugada puntual. Es una lástima, porque si hay algo lindo para la gente es poder ver a Leo, y que haya una entrada así que pueda lastimarlo es realmente una pena”, explicó el técnico argentino.

¿Cristiano o Messi? Un debate sin fin

La disputa por el título de mejor jugador de la historia sigue dividiendo opiniones en el mundo del fútbol. Mientras Cristiano Ronaldo se autoproclama como el mejor, Mascherano –quien compartió vestuario con Messi en el Barcelona y la selección argentina– deja claro que su pensamiento es diferente.

Lo cierto es que tanto el portugués como el argentino han marcado una era inolvidable en el deporte, acumulando títulos y récords que los colocan en la élite del fútbol mundial.