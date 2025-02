El Liverpool mantiene una ventaja de 11 puntos en la cima de la Premier League, pero el equipo dirigido por Arne Slot sigue enfrentando una carencia clave: la falta de un delantero centro confiable. En este contexto, el nombre de Alexander Isak suena con fuerza como una alternativa ideal para potenciar el ataque de los Reds.

Tras la victoria 2-0 ante el Manchester City, el Liverpool mostró una versión efectiva sin un delantero centro tradicional. Arne Slot apostó por un esquema con dos mediapuntas, Curtis Jones y Dominik Szoboszlai, acompañando a los extremos Luis Díaz y Mohamed Salah. El resultado fue positivo, con Szoboszlai brillando con un gol y una asistencia. Sin embargo, la ausencia de un ‘9’ de referencia sigue siendo evidente.

El miércoles, Liverpool recibirá en Anfield al Newcastle, y será una oportunidad para observar a Alexander Isak, quien podría ser el refuerzo que los Reds necesitan para cubrir ese vacío ofensivo.

MATCHDAY 🔴💫

Another big #PL match-up as we face Newcastle United at Anfield 👊#WalkOn | #LIVNEW pic.twitter.com/tN2nKVrr4H

— Liverpool FC (@LFC) February 26, 2025