¿Quién es Giorgio Costantini? El joven brasileño que debutó en el River de Gallardo Giorgio Costantini: El debut del joven brasileño con raíces argentinas que promete ser la nueva joya del equipo de Nuñez.

En el Monumental, en los últimos segundos del partido ante Atlético Tucumán, el entrenador Marcelo Gallardo introdujo una nueva promesa de la cantera riverplatense: Giorgio Costantini. A sus 18 años, el mediocampista brasileño, oriundo de Curitiba, hizo su presentación en la primera del Millonario en el cierre de un triunfo que, aunque cómodo, estuvo marcado por un gol de Facundo Colidio y una expulsión crucial, la de Santiago Simón, que permitió la aparición de un nuevo talento en el campo.

Costantini no es un nombre desconocido en el mundo River. Desde su llegada a las inferiores en 2023, luego de su paso por el Coritiba y el Athletico Paranaense, su talento no tardó en llamar la atención. El joven volante se destacó rápidamente en la Reserva dirigida por “Pichi” Escudero, y su visión de juego, combinada con un buen toque de balón, lo convirtió en pieza clave en el bicampeonato de la Copa Proyección 2024.

La polifacética promesa de River

Con una formación futbolística marcada por su versatilidad, Costantini se desempeña en distintos lugares del mediocampo. En su corta carrera, ha jugado como volante central, de doble cinco, e incluso como enganche. En sus propias palabras, es un “jugador box to box” con un estilo que recuerda al de Enzo Fernández, exjugador de River que deslumbró en la selección nacional. “Creo que tengo una buena visión de juego, soy zurdo y me gusta tener la pelota. Mi primer objetivo es jugar en la primera de River”, explicó Costantini en entrevistas anteriores.

Lo que más ha impresionado a los entrenadores y compañeros de Costantini, sin embargo, es su mentalidad. El joven de raíces argentinas por parte de madre y brasileñas por parte de padre se muestra siempre dispuesto a aprender, tanto en lo físico como en lo táctico. “La exigencia de Gallardo me sorprendió, pero era lo que esperaba de un entrenador de su nivel. Me llamó la atención el trabajo de neurociencia que realizan, algo que no tenía en Brasil”, compartió en una entrevista con ESPN.

Una historia de pasión familiar y sacrificio

Giorgio nació en Curitiba, Brasil, pero su vínculo con el fútbol argentino viene de lejos. Su abuelo, Constantino Francisco Costantini, fue un ferviente hincha de River Plate, y fue él quien transmitió su pasión por el club al joven Giorgio. A pesar de su formación en Brasil, la conexión con Argentina es clara, tanto por la herencia de su madre sanjuanina como por su amor por los colores de la Banda Roja.

Desde los 9 años, Costantini empezó a formarse en las divisiones inferiores del Athletico Paranaense, y después de un paso por el Coritiba, regresó al Paranaense, donde destacó durante casi cinco años. Fue allí, en las juveniles del club brasileño, donde el “Pichi” Escudero lo observó y lo incorporó a la Reserva de River, marcando el comienzo de su camino hacia la Primera División.

Gallardo y el respaldo al futuro

La confianza de Gallardo en su talento es innegable. A pesar de las pocas oportunidades que ha tenido, el “Muñeco” lo convocó para entrenar con el primer equipo en varias ocasiones, y el debut oficial en el Monumental dejó una huella importante en la historia reciente del club. En sus escasos minutos de juego, Costantini se mostró con la serenidad de un jugador más experimentado. En una jugada clave en el área, interceptó un pase peligroso que, si bien no fue suficiente para generar la jugada del gol, dejó claro su potencial para sumar a una defensa cada vez más sólida. Aunque su principal cualidad es su capacidad ofensiva, la exhibición de su sacrificio defensivo en tan poco tiempo habla de un jugador multifacético, dispuesto a adaptarse a lo que el equipo necesite.

Un futuro lleno de expectativas

Con el respaldo de Gallardo y la mentalidad de superación que Costantini ha mostrado hasta ahora, el futuro del joven futbolista en River Plate es prometedor. Aunque la competencia en el mediocampo es feroz, el brasileño nacionalizado argentino sabe que su oportunidad de brillar está al alcance de su mano. Solo es cuestión de tiempo antes de que, quizás, sea una pieza esencial para las tácticas de Gallardo.

Giorgio Costantini, con su talento, humildad y sacrificio, podría ser la próxima joya que River Plate incorpora a su rica historia de futbolistas que comenzaron desde abajo, pero rápidamente dejaron su marca. La hinchada de River ya tiene un nuevo nombre para seguir con atención.