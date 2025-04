Arsenal ajusta su estructura defensiva en un momento crucial de la temporada. De cara al trascendental choque ante el Real Madrid por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, Mikel Arteta apostará por Jakub Kiwior como nuevo acompañante de William Saliba en el centro de la defensa. La lesión de Gabriel Magalhães, fuera de combate por el resto del curso, obliga al técnico español a modificar su línea de fondo en un escenario de máxima exigencia. Por su parte, Jurrien Timber, quien venía siendo alternativa tras una larga inactividad, será el lateral derecho titular.

