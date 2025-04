¿Quién es Javi Puado? El futuro refuerzo del Atlético de Madrid en el próximo mercado de pases ¿El nuevo socio de Julián Álvarez? Javi Puado, el tapado que puede revolucionar el ataque del Atleti.

10/04/2025 · 11:58 AM

Con la mirada puesta en la temporada 2025/26, el Atlético de Madrid comienza a reconfigurar su plantel ante posibles salidas de peso. Antoine Griezmann y Ángel Correa podrían abandonar el club en el próximo mercado de pases, dejando un vacío difícil de llenar en la ofensiva rojiblanca. Sin embargo, el equipo de Diego Simeone ya piensa en alternativas, y entre ellas aparece un nombre que sorprende: Javi Puado.

El delantero del Espanyol, de 26 años, es uno de los futbolistas que figura en la lista de posibles refuerzos del Colchonero. Según adelantó el diario AS, Puado no es una prioridad inmediata, pero su perfil encaja a la perfección en los planes de Simeone si se confirma la salida de alguno de los atacantes actuales. La gran ventaja es su situación contractual: su vínculo con el club catalán finaliza el 30 de junio, por lo que llegaría con el pase en su poder.

La posibilidad de sumar a Puado a costo cero seduce a la dirigencia del Atleti, que ya habría recibido las condiciones salariales del jugador. Aunque aún no hubo contactos formales, el escenario está planteado y el interés es concreto. En un contexto de renovación ofensiva, el madrileño podría convertirse en un complemento ideal para Julián Álvarez, actual referente en ataque.

Durante la actual temporada de LaLiga, Puado ha sido uno de los puntos más altos del Espanyol. Con 10 goles en su cuenta personal, se ubica entre los máximos artilleros nacionales, por detrás de Alexander Sorloth y del propio Julián Álvarez. Su versatilidad para jugar como extremo o segundo punta, sumada a su potencia física y visión ofensiva, lo convierten en un jugador valioso para cualquier esquema.

No obstante, el Atlético no es el único club tras sus pasos. El Sevilla también manifestó interés en sumarlo, mientras que algunos equipos de la Premier League lo tienen bajo seguimiento, atentos a una oportunidad de mercado que no implicaría costo de traspaso.

En paralelo, los caminos de Griezmann y Correa parecen alejarse del Wanda Metropolitano. El francés, cuyo contrato expira a mitad de año, estaría buscando un nuevo desafío en la MLS, con LAFC como principal candidato, donde lo esperan sus compatriotas Olivier Giroud y Hugo Lloris. Correa, por su parte, aún tiene vínculo hasta 2026, pero maneja ofertas del fútbol mexicano y también ha despertado el interés de River Plate, que se prepara para disputar el próximo Mundial de Clubes.

Así, mientras se definen las salidas de dos históricos del club, el nombre de Javi Puado empieza a ganar terreno en los pasillos del Metropolitano. ¿Será el nuevo rostro de una delantera en plena reconstrucción?