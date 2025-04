¿Quién es Leandro Rey Hilfer? Árbitro designado para el encuentro entre San Lorenzo vs. Rosario Central El árbitro internacional argentino será el encargado de impartir justicia en el trascendental duelo del Torneo Apertura entre el "Ciclón" y el "Canalla". Su designación genera inquietud por sus antecedentes discutidos en el fútbol local.

Cuando el reloj marque las 17:00 del sábado 26 de abril, todas las miradas en el Nuevo Gasómetro no estarán puestas únicamente en los protagonistas de azulgrana y auriazul. Una figura en particular, vestida de negro y con silbato en mano, será también el centro de la escena: Leandro Rey Hilfer. El juez bonaerense ha sido designado por la Asociación del Fútbol Argentino para dirigir el atractivo choque entre San Lorenzo y Rosario Central por la 15ª fecha del Torneo Apertura 2025. Su presencia no pasa desapercibida, no solo por su experiencia, sino por un historial reciente que ha generado más de una controversia.

Una carrera con ascenso meteórico y llegada internacional

Leandro Ezequiel Rey Hilfer comenzó a construir su camino en el arbitraje profesional desde las divisiones de ascenso del fútbol argentino, hasta llegar a la elite en 2019, cuando debutó en la Primera División en el duelo entre Estudiantes de La Plata y Patronato. Desde entonces, ha tenido una participación constante en el ámbito local, y en 2023 obtuvo su escarapela FIFA, lo que lo habilitó a dirigir encuentros internacionales.

A sus 37 años, el árbitro nacido en Buenos Aires es considerado parte de la nueva camada del referato argentino, con aspiraciones de consolidarse en torneos de CONMEBOL y eventualmente en competencias de mayor envergadura a nivel global.

Decisiones bajo fuego: el lado controvertido de Rey Hilfer

Pese a su currículum ascendente, el recorrido de Rey Hilfer no ha estado exento de polémicas. Su nombre ha aparecido frecuentemente en debates televisivos, mesas de análisis y declaraciones cruzadas entre entrenadores y dirigentes por fallos que dejaron tela para cortar.

Uno de los casos más resonantes se dio en 2021, cuando sancionó un penal muy discutido contra Estudiantes en un duelo clave del campeonato local, a los 22 minutos del segundo tiempo. La infracción, que muchos consideraron inexistente, cambió el rumbo del encuentro y encendió las críticas.

En otro episodio controvertido, ya con la asistencia del VAR como herramienta, expulsó a Eros Mancuso en una jugada dividida, interpretando que el defensor había interrumpido una chance manifiesta de gol. Esa decisión fue considerada excesiva por gran parte de la opinión pública.

Y también en Argentinos Juniors vs Colón, en 2021, Rey Hilfer cobró un penal que inicialmente no había sancionado y que, tras revisión VAR, terminó señalando entre fuertes protestas. Ese patrón de decisiones “post-revisión” y dudas en jugadas clave ha marcado su estilo y lo ha convertido en un árbitro observado con lupa.

Un juez con experiencia, pero que divide opiniones

La designación de Rey Hilfer para el duelo entre San Lorenzo y Rosario Central no es casual. Se trata de un partido de alto voltaje, con mucho en juego en la tabla de posiciones de la Zona B, donde ambos equipos llegan como protagonistas del torneo. Su presencia indica que la AFA ha optado por un árbitro con recorrido, pero el antecedente de fallos controvertidos genera preocupación entre los hinchas de ambos lados.

El árbitro estará acompañado por un equipo de asistentes y contará con el respaldo del VAR, herramienta que, paradójicamente, ha sido parte central de varias de sus decisiones más recordadas y discutidas.