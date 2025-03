Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Real Madrid está en vilo por la lesión de Jude Bellingham, quien salió con molestias en la rodilla en el partido ante el Rayo Vallecano. Aunque aún no hay confirmación oficial sobre su estado, en el club ya analizan las alternativas en caso de que el inglés no llegue en condiciones para enfrentar al Atlético de Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

En este escenario, el nombre que cobra más fuerza es el de Brahim Díaz, quien ha respondido con creces cada vez que le tocó reemplazar a Bellingham. El español ha sabido aprovechar sus oportunidades y dejó claro que puede ser el líder del ataque madridista en un partido tan crucial.

Cada vez que Brahim Díaz ha tenido que ingresar en lugar de Bellingham, su rendimiento ha sido sobresaliente. Prueba de ello fue su actuación en la ida de los octavos de la Champions League ante el Atlético de Madrid, donde anotó un gol y fue una de las figuras del partido en la victoria por 2-1 del Real Madrid.

Su dinamismo, habilidad con el balón y capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo lo convierten en un reemplazo natural para el inglés. Además, ha demostrado tener un gran sentido del gol, algo clave en un Madrid que necesitará pegada ante el equipo del Cholo Simeone.

Si Bellingham no llega, Ancelotti podría optar por un esquema similar al que utilizó en la ida ante el Atlético, con Brahim Díaz ocupando la posición del inglés como mediapunta, detrás de los delanteros. En ese caso, el técnico italiano mantendría su tradicional 4-3-1-2, con Brahim cumpliendo un rol de conexión entre el mediocampo y el ataque.

Otra opción podría ser un 4-3-3, con Brahim más encargado de conectar el mediocampo merengue, acompañando a Vinícius Jr., Rodrygo y Mbappé, mientras que en el mediocampo Valverde, Tchouameni y Camavinga sostendrían el equilibrio del equipo.

