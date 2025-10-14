¿Quién reemplazará a Rodri Hernández en la selección española? El mediocampista español sufrió una molestia muscular en el duelo entre el Manchester City y el Brentford por la Premier League, y la Real Federación Española de Fútbol confirmó que no estará disponible para los compromisos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Una lesión que altera los planes de Luis de la Fuente

La selección española tendrá una baja sensible para la próxima doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Rodri Hernández, pieza clave en el esquema de Luis de la Fuente y capitán en varias convocatorias, no podrá participar de los encuentros frente a Georgia y Bulgaria debido a una lesión muscular sufrida durante el último compromiso del Manchester City en la Premier League.

El incidente ocurrió apenas a los 22 minutos del primer tiempo del partido ante el Brentford, cuando Rodri sintió una molestia en la parte posterior del muslo y pidió el cambio de inmediato. El cuerpo médico del City confirmó la dolencia y notificó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que horas después comunicó oficialmente la baja del futbolista.

Comunicado oficial de la Federación Española

“La RFEF informa que Rodrigo Hernández causa baja por lesión en la lista de convocados de la selección española para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 frente a Georgia, en Elche, y Bulgaria, en Valladolid, tras las pruebas médicas remitidas por su club a los servicios médicos de la Federación”, señala el comunicado publicado en las redes oficiales del organismo.

Con esta decisión, el mediocampista madrileño no viajará a la concentración de la selección y continuará su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo técnico del Manchester City. De momento, la RFEF no ha anunciado un sustituto directo, aunque se espera que Borja Iglesias ocupe el lugar libre en la convocatoria tras la baja previa de Lamine Yamal.

Rodri aclara su estado y apunta al regreso con el City

Tras el encuentro ante el Brentford, el propio Rodri intentó llevar tranquilidad tanto al entorno de su club como al de la selección. “Sentí un pequeño pinchazo en el muslo, pero parece que no es muy grave. No tiene relación con mi anterior lesión. Me retiré a tiempo, antes de que el músculo se resintiera más”, explicó el jugador antes de abandonar el estadio.

El mediocampista agregó que aprovechará el parón internacional para recuperarse completamente y volver a las canchas en el siguiente partido del Manchester City, previsto frente al Everton el 18 de octubre. “Lo importante es que he parado a tiempo. Si todo evoluciona bien, podré estar de nuevo con el equipo en el próximo compromiso de Premier”, expresó.

España pierde a su referente en el mediocampo

La ausencia de Rodri llega en un momento clave para la selección española, que busca consolidar su liderazgo en el grupo clasificatorio al Mundial 2026. Su rol como organizador en el mediocampo y su capacidad para equilibrar las transiciones ofensivas y defensivas lo convierten en una pieza difícil de reemplazar para el técnico De la Fuente.

España deberá enfrentar a Bulgaria en Valladolid sin su habitual eje de contención. Con la baja confirmada del jugador del City, el entrenador nacional analiza diferentes alternativas en la mitad de la cancha, entre ellas la inclusión de Nico González, quien ingresó precisamente en lugar de Rodri en el duelo del fin de semana.

Por ahora, el diagnóstico es alentador, y todo indica que el mediocampista no requerirá un tratamiento prolongado. Sin embargo, su ausencia en los próximos compromisos internacionales deja un vacío que la selección deberá cubrir con equilibrio y precisión en dos partidos clave para su camino hacia la próxima Copa del Mundo.