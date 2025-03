A medida que la temporada en Europa entra en su recta final, varios jugadores de élite se encuentran en una situación contractual incierta. Con sus acuerdos expirando en junio de 2025, estos futbolistas podrían cambiar de club o incluso quedar libres, lo que generaría una gran disputa en el mercado de fichajes. A continuación, un repaso de los casos más destacados:

El mediocampista belga sigue siendo una pieza clave en el Manchester City, pero a sus 33 años, su futuro es incierto. Aunque el club desea renovarlo, el fútbol saudí lo tiene en la mira con una oferta tentadora.

El extremo alemán ha perdido peso en el Bayern Múnich, y aunque el club ha mostrado interés en extender su contrato, su rendimiento irregular y su alto salario han generado dudas. Equipos de Premier League y LaLiga siguen de cerca su situación.

El capitán del Liverpool, pese a sus 33 años, continúa siendo uno de los defensores más sólidos del mundo. Aunque la renovación parecía encaminada, recientes contactos con el PSG han encendido las alarmas en Anfield.

El egipcio ya habría tomado la decisión de no continuar en Liverpool más allá de esta temporada. Con 32 años, Salah busca su último gran contrato, y el Al-Ittihad de Arabia Saudita podría ser su próximo destino.

El lateral inglés, según reportes de Fabrizio Romano, ya tiene sobre la mesa una oferta formal del Real Madrid. Con una defensa merengue en reconstrucción, su llegada aportaría mayor proyección ofensiva.

Alejandro Balde is the fullback with the most successful dribbles in Europe this season, while Trent Alexander-Arnold is the fullback who has been dribbled past the most in Europe. Next season is going to be interesting 👀 pic.twitter.com/MR4vn0j971

