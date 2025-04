¿Quiénes son los futbolistas del DIM se perderán el partido frente a Junior? Independiente Medellín llega al crucial compromiso ante Junior con una enfermería cargada.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una defensa diezmada y un arco en duda

Torijano, Mantilla y Varela, todos fuera

El cuerpo técnico de Alfredo Arias no la tiene fácil. De cara al choque con Junior en Barranquilla por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2025-I, el entrenador uruguayo no podrá contar con varios nombres fundamentales en la zaga central.

Fainer Torijano , de 36 años, sigue en recuperación de una lesión de rodilla y no estará disponible hasta principios de mayo .

Kevin Mantilla , uno de los centrales con mayor proyección, sufrió una grave lesión de ligamentos cruzados y quedó fuera por el resto de la temporada .

Joaquín Varela, el zaguero uruguayo de 26 años, también padece una lesión ligamentaria, sin fecha confirmada para su retorno.

Esta situación obliga al cuerpo técnico a reorganizar por completo la línea defensiva, con un margen mínimo de maniobra y opciones juveniles o improvisadas.

Chunga, otra baja que preocupa

El arquero titular sigue sin fecha de retorno

A la crisis defensiva se le suma la ausencia de José Chunga, portero experimentado de 33 años, afectado por una lesión de cadera. El panorama médico del arquero aún es incierto y su regreso está sin fecha estimada, lo que obliga a recurrir a una alternativa bajo los tres palos en uno de los escenarios más difíciles del torneo.

Bryan León, baja inesperada en ofensiva

Se perderá el duelo ante Junior

Como si no bastara con la situación en defensa y portería, Bryan León, centrodelantero titular del DIM, no estará disponible para el duelo en Barranquilla. Aunque no se ha especificado el parte médico oficial, su ausencia representa una baja de peso en el frente de ataque, sobre todo en un equipo que viene con dificultades para marcar goles en las últimas jornadas.

[🔴🔵] El grupo elegido por el profesor Restrepo para el juego de este domingo en Barranquilla.

Presentado por Mapei. pic.twitter.com/DbCF5IcfUm — DIM (@DIM_Oficial) April 6, 2025

El reto es mayor: Medellín deberá reinventarse en Barranquilla

Con una defensa totalmente alterada, sin su arquero titular ni uno de sus delanteros principales, el Independiente Medellín llega a Barranquilla diezmado y con la presión de cortar una racha de siete años sin triunfos en esa plaza. El partido ante Junior, ya complicado en condiciones normales, se convierte ahora en una verdadera prueba de carácter para el grupo de Arias, que deberá encontrar soluciones urgentes si quiere mantenerse en la pelea por los primeros lugares.