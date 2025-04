¿Quiénes son los goleadores de la Champions League 2025? Raphinha lidera la tabla de goleadores: ¿Quién se coronará máximo artillero de la Champions League 2025?

La UEFA Champions League 2025, la competencia de clubes más prestigiosa del fútbol europeo, no solo ha mostrado increíbles enfrentamientos entre equipos, sino que también ha desatado una feroz batalla individual entre los jugadores que luchan por convertirse en los máximos goleadores de la temporada. A medida que avanzan los octavos de final y se acercan las fases decisivas, los futbolistas han dejado una huella imborrable en el torneo con actuaciones sobresalientes que hacen vibrar a los aficionados de todo el mundo.

El máximo goleador hasta el momento es el brasileño Raphinha, quien se ha destacado por su capacidad de definición y su presencia constante en las áreas rivales. Con 11 goles en su cuenta, el extremo del Barcelona ha demostrado ser un referente en el ataque de su equipo y se perfila como uno de los principales candidatos al título de goleador de la competición.

Hot on his heels, the experienced Harry Kane, delantero del Bayern Munich, ha sumado 10 goles, mostrando su carácter y olfato goleador en cada partido. Junto a él, Sehrou Guirassy, atacante del Stuttgart, también acumula 10 goles, confirmando que los jugadores fuera de los grandes equipos no tienen nada que envidiar a los favoritos del torneo.

A lo lejos, con 9 goles, se encuentra Robert Lewandowski, quien sigue siendo un referente en el área, y el imparable Erling Haaland, quien con 8 goles, sigue demostrando su impresionante capacidad para marcar.

Sin embargo, el gol no es monopolio de los grandes nombres. Jugadores como Julián Álvarez (7 goles), Kylian Mbappé (7 goles), Ousmane Dembélé (7 goles), Vinicius Júnior (7 goles), Jonathan David (7 goles) y Vangelis Pavlidis (7 goles) están manteniendo viva la competitividad por el título de máximo goleador, siendo una clara muestra de la diversidad de talento en el fútbol europeo. Además, Antoine Griezmann se encuentra en la pelea con 6 goles, mostrando la solidez del Atlético de Madrid en este apartado.

Con cada jornada que pasa, la Champions League 2025 se convierte en un espectáculo aún más emocionante, no solo por las eliminaciones y victorias históricas, sino por los increíbles registros individuales que continúan deslumbrando a los fanáticos. La pregunta que todos se hacen es: ¿Quién se llevará finalmente la Bota de Oro de la UEFA Champions League este año?

Raphinha (Barcelona) – 11 goles Harry Kane (Bayern Munich) – 10 goles Sehrou Guirassy (Stuttgart) – 10 goles Robert Lewandowski (Barcelona) – 9 goles Erling Haaland (Manchester City) – 8 goles

El desenlace de esta carrera se perfila como uno de los más interesantes de los últimos años. Con varios jugadores luchando codo a codo, cualquier cosa puede pasar en las próximas semanas. Lo único claro es que, en 2025, el fútbol europeo está siendo protagonizado por los mejores goleadores del continente, y el espectáculo está asegurado.