¿Quiénes son los jugadores de Albacete que se pierden el partido contra Castellón? El equipo de Alberto González sufre varias ausencias importantes de cara al duelo ante los albinegros.

04/04/2025 · 08:39 AM

El Albacete Balompié se enfrenta a un duro desafío en su visita al Nou Estadi Castalia, no solo por la necesidad de sumar puntos, sino por las numerosas bajas que complican el armado del once inicial. El equipo dirigido por Alberto González no podrá contar con piezas fundamentales en todas las líneas del campo, lo que obliga al técnico a replantear su estrategia para enfrentar a un Castellón que buscará hacerse fuerte en casa.

📸 | Queremos seguir haciendo ruido 🗣️ Y para ello contaremos mañana con centenares de gargantas 🙌🏻 albacetistas ¡Vamos! 🤍#LocuraPorelAlba pic.twitter.com/Lo0PiAeBZ0 — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) April 3, 2025

Problemas en la delantera: Lazo, en duda

Uno de los jugadores que podría perderse el encuentro es José Carlos Lazo. El delantero izquierdo de 29 años sufre un malestar físico que lo mantiene en duda para el partido. Su ausencia representaría un golpe para la ofensiva del Albacete, ya que su velocidad y desequilibrio han sido clave en el esquema de González. A la espera de una evolución favorable, el cuerpo técnico evaluará su estado hasta el último momento.

Cristian Rivero, una incógnita en la portería

El arquero Cristian Rivero, de 27 años, también es duda para el partido debido a un malestar físico. La falta de claridad sobre su condición genera incertidumbre en la alineación del Albacete, que podría verse obligado a recurrir a una alternativa en el arco si Rivero no se recupera a tiempo.

Defensa en problemas: Javi Moreno y Álvaro Rodríguez, descartados

Dos bajas confirmadas que afectan directamente la línea defensiva son las de Javi Moreno y Álvaro Rodríguez. Ambos jugadores sufren lesiones musculares y no estarán disponibles hasta mediados de abril. Moreno, defensa central de 24 años, venía desempeñando un papel clave en el bloque defensivo, mientras que Rodríguez, lateral derecho de 30 años, aportaba solidez y recorrido por la banda. Su ausencia obligará a González a realizar modificaciones importantes en la zaga.

Un duelo eléctrico de la mano de #InerEnergia⚡️🧡 Así fue el Cara a Cara que tuvieron @JuanmitaGG y Mario Ramos con el nuevo balón de @LaLiga #PumaOrbitaOrange pic.twitter.com/E7HqLgOpjR — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) April 3, 2025

Agus Medina, fuera por sanción

El mediocampista central Agus Medina, de 30 años, también se perderá el compromiso ante el Castellón debido a una sanción. Su ausencia afecta el equilibrio del equipo en el centro del campo, ya que su capacidad de recuperación y distribución han sido determinantes en el rendimiento del Albacete durante la temporada.

Un reto para González y su equipo

Con estas bajas, el entrenador Alberto González se enfrenta a un rompecabezas táctico para armar un equipo competitivo que le permita sumar puntos en su visita a Castellón. La profundidad del plantel será puesta a prueba en un partido crucial para sus aspiraciones en la temporada. Con la incertidumbre sobre el estado de algunos jugadores y las ausencias confirmadas de otros, el Albacete deberá demostrar su capacidad de adaptación para superar este desafío y mantenerse firme en la pelea por sus objetivos.