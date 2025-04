El CD Castellón se prepara para un desafío crucial ante el Albacete en Castalia, pero lo hará con un plantel diezmado por lesiones. A pocas horas del encuentro, el equipo dirigido por Johan Plat deberá afrontar la ausencia de tres jugadores clave, una situación que pone en jaque sus planes tácticos y su capacidad de respuesta ante un rival en buena forma.

El delantero brasileño Douglas Aurélio no podrá estar presente en lo que resta de la temporada tras sufrir una grave lesión en los ligamentos cruzados. Su ausencia deja un vacío significativo en el frente de ataque, donde su velocidad y capacidad de definición eran una de las principales armas del Castellón. Sin duda, una baja que obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas para mantener la contundencia ofensiva.

El lateral izquierdo Salva Ruiz también se encuentra entre los jugadores que podrían perderse el encuentro. El defensor español sufre una lesión en el muslo que lo mantiene en duda hasta último momento. Su participación dependerá de la evolución de su recuperación y de la decisión final del cuerpo médico. De no estar disponible, Plat deberá encontrar un reemplazo que garantice solidez en la banda y aporte en las transiciones defensivas.

🏋️‍♂️⚽️ Last training session before #CastellónAlbaceteBP

The Albinegros have been training at #SkyFiCastalia🏟️

Tomorrow we'll see you back at the temple 18 days later!

🎟️ https://t.co/mX2i8bG9ZX#PPO👂 pic.twitter.com/tSa2N1SO1c

— CDCastellon🇺🇸🇬🇧 (@CDCastellon_ENG) April 3, 2025