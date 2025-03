La Premier League sigue avanzando y con ella la feroz competencia por el título de máximo goleador. En lo más alto de la tabla se encuentra Mohamed Salah, quien no solo brilla por su capacidad goleadora, sino también por su visión de juego, liderando también el ranking de asistencias. Sin embargo, nombres como Erling Haaland, Alexander Isak y Chris Wood acechan en la lucha por el Botín de Oro.

Crazy that we can compare Mohamed Salah vs an entire team… 🤯 pic.twitter.com/3uteLqD9YC

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) March 7, 2025