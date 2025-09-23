Racing Club vs Vélez Sarsfield HOY EN VIVO: Dónde ver el partido y los horarios en Latinoamérica Tras el polémico 1-0 en la ida, Racing buscará sellar su pase a las semifinales de la Copa Libertadores en el Cilindro de Avellaneda, mientras que Vélez está obligado a una remontada histórica para seguir en carrera.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Racing quiere liquidar la serie ante su gente

Este martes 23 de septiembre, el estadio Presidente Perón será escenario de una noche vibrante cuando Racing y Vélez Sarsfield definan el pase a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. La Academia llega con la ventaja del 1-0 conseguido en Liniers, en un encuentro marcado por la polémica y decidido gracias al gol de su figura, Adrián “Maravilla” Martínez, quien volvió a ser determinante en los momentos clave.

El equipo dirigido por Gustavo Costas intentará aprovechar el apoyo de su gente para cerrar una serie que lo tiene en ventaja, mientras que el conjunto de Guillermo Barros Schelotto buscará dar el golpe en Avellaneda y forzar los penales o una victoria por dos goles para clasificar directamente.

Un primer choque cargado de polémica

El duelo de ida disputado en el estadio José Amalfitani dejó varias jugadas discutidas que encendieron el debate. Finalmente, Racing se llevó un triunfo clave por 1-0, que ahora le permite jugar con mayor tranquilidad en casa, aunque sin margen para confiarse frente a un rival que ya ha demostrado carácter en instancias definitorias.

Horarios del partido en cada país

El compromiso será seguido en toda Sudamérica y el mundo. Estos son los horarios confirmados para el inicio del encuentro:

Argentina, Chile y Uruguay: 19:00

Colombia, Perú y Ecuador: 17:00

Paraguay y Brasil: 19:00

México: 16:00

Dónde ver Racing vs Vélez en vivo

La transmisión en directo estará a cargo de ESPN, mientras que el partido también se podrá seguir en Disney+ Premium y Disney+ Estándar, garantizando cobertura para toda la región.