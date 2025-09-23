Racing vs Vélez por la Copa Libertadores: la posible formación de la Academia para el duelo decisivo en Avellaneda Con la ventaja mínima obtenida en Liniers, Racing Club define en casa su pase a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Gustavo Costas ya perfila a sus titulares para recibir a Vélez en el Cilindro de Avellaneda.

Racing apuesta a su mejor once para cerrar la serie

Racing Club se juega este martes 23 de septiembre una noche clave en el estadio Presidente Perón, donde buscará sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2025 ante Vélez Sarsfield. Tras el triunfo por 1-0 en el partido de ida, el equipo dirigido por Gustavo Costas intentará aprovechar la localía para mantener la ventaja y avanzar a la próxima instancia.

La probable alineación de Racing ante Vélez

El entrenador Gustavo Costas tiene prácticamente definido el equipo que saldrá al campo en Avellaneda. Según lo trabajado en las últimas prácticas, la posible formación de la Academia sería la siguiente:

Portero: Facundo Cambeses

Defensores: Gabriel Rojas, Nazareno Colombo, Franco Pardo, Facundo Mura

Mediocampistas: Agustín Almendra, Santiago Sosa, Juan Nardoni

Delanteros: Santiago Solari, Adrián “Maravilla” Martínez, Tomás Conechny

En el banco de suplentes estarían: Gabriel Arias, Adrián Balboa, Martín Barrios, Marco Di Cesare, Agustín García, Gastón Martirena, Ignacio Rodríguez, Elías Torres, Duván Vergara, Luciano Vietto, Matías Zaracho y Bruno Zuculini.

Bajas confirmadas y alternativas

La única ausencia confirmada para este encuentro es Marcos Rojo, quien continúa con su proceso de recuperación y no estará disponible para el cuerpo técnico.

Un Cilindro que promete ser una caldera

Con un estadio colmado y el impulso de su gente, Racing buscará sostener la ventaja y meterse entre los cuatro mejores equipos de América. Vélez, en tanto, necesita una victoria por al menos un gol para forzar los penales o por dos tantos para avanzar directamente, lo que augura un partido cargado de tensión y emoción.