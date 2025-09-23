Racing y Vélez definen a un semifinalista argentino en una noche vibrante de Libertadores La Academia, con la ventaja mínima conseguida en Liniers, recibirá a un Fortín decidido a revertir la serie en un duelo que promete táctica, fricción y emociones fuertes.

Una revancha con historia y mucha tensión

El estadio Presidente Perón será testigo de una velada que puede quedar marcada en la memoria. Racing Club buscará este martes asegurar su pasaje a las semifinales de la Copa Libertadores, una instancia que no pisa desde 1997, mientras que Vélez Sarsfield intentará escribir una remontada épica bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto.

En la ida, la Academia supo capitalizar la expulsión de Lisandro Magallán y se quedó con un triunfo por 1-0 gracias a Adrián “Maravilla” Martínez, máximo goleador del certamen. Sin embargo, el resultado luce frágil y abre la puerta a un cruce de estrategias que pondrá a prueba la experiencia de Gustavo Costas y del Mellizo.

El factor táctico: Costas ajusta, Guillermo arriesga

Racing dejó atrás la línea de tres y encontró solidez con cuatro defensores. En Avellaneda, Costas volvería a apostar por un 4-3-3 ofensivo, con laterales lanzados y presión alta desde el arranque. El DT busca que su equipo aproveche el empuje de su gente y el momento goleador de Martínez, que ya suma siete tantos en la Libertadores.

Enfrente, Vélez se sostiene en su 4-2-3-1, con la obligación de reemplazar a Magallán. Todo indica que el juvenil Aaron Quirós ocupará su lugar en la zaga. La incógnita está en el mediocampo y el ataque: Guillermo podría darle rodaje a Manuel Lanzini, de buen presente, y espera hasta último momento por Braian Romero, que se recupera de una lesión y podría volver al once inicial.

El peso de los goleadores

La Academia confía en la voracidad de Maravilla Martínez, cuya capacidad de generar peligro incluso sin pelota desestabiliza a las defensas rivales. En tanto, Vélez deposita sus esperanzas en Romero, que se perdió la ida pero es el delantero más influyente del plantel. Si no llega al cien por ciento, Michael Santos volverá a ocupar el lugar de referencia ofensiva.

El mediocampo como campo de batalla

La zona media será decisiva. Racing apuesta al equilibrio que pueden dar Almendra, Sosa y Nardoni, con la idea de combinar recuperación con salida rápida. Vélez, por su parte, necesita cortar el circuito académico y lanzar contras veloces con Machuca y Bouzat. Aliendro aparece como una pieza clave en el ida y vuelta que el Fortín intentará imponer.

Los arqueros y la defensa bajo la lupa

Facundo Cambeses será titular en Racing, que contará con Colombo recuperado tras un cuadro febril. La línea de fondo se mantendrá casi sin variantes, con Rojas proyectándose como opción ofensiva. En Vélez, además del ingreso obligado en la zaga, el trabajo de los laterales será fundamental para frenar el ímpetu académico.

Dos entrenadores con ADN ganador

Costas y Barros Schelotto llegan con credenciales. El técnico académico suma títulos internacionales con Racing e Independiente Santa Fe, mientras que Guillermo marcó época en Lanús y Boca, además de su experiencia en el exterior. Ambos saben lo que significa manejar la presión en noches coperas.

En la previa, Costas destacó la unión de su plantel: “Acá nadie es suplente. Todos tienen que estar listos porque el escudo está por encima de los nombres”. Por su parte, el Mellizo apeló a la fuerza de sus dirigidos con un guiño al Martín Fierro: “Soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno”.

Un boleto en juego y mucha expectativa

La Copa Libertadores tendrá, al menos, un semifinalista argentino asegurado. La incógnita se resolverá en Avellaneda, donde Racing buscará volver a codearse con la élite continental y Vélez intentará demostrar que la historia aún no está escrita. El Cilindro promete ser un hervidero en una noche en la que solo uno seguirá soñando con la gloria.